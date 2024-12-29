丹妮婊姐「不敢搭波音737」　見濟州航空失事嘆：我罵了2年

記者王靖淳／綜合報導

南韓濟州航空今（29）日上午發生重大空難，疑在準備降落時遇鳥擊，導致失控撞上跑道盡頭圍牆，隨即爆炸起火，機上僅2人生還。消息曝光後，震驚各界。為此，YouTuber丹妮婊姐事後在IG限動發文談及此事，她坦言對波音737的安全問題早有疑慮，甚至過去2年來曾多次批評這款型號，「我整整罵了兩年。」

▲丹妮婊姐。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐坦言，自己出國為了避開乘坐波音737，會改搭超早的飛機777，雖然777也未必是最佳選擇，但相較之下讓她感到更安心。丹妮婊姐透露，許多人對「波音」和「空巴」這兩個機型並不了解，因此她常在社群上為大家詳細解釋差異與安全性，目的是希望粉絲在選擇航班時更加謹慎，同時，她也期盼透過自身影響力，提醒大家不只要重視外表，更要關注旅行安全，將「保命」放在首位。

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▲丹妮婊姐發文談論濟州航空空難事件。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

從曼谷飛往務安的濟州航空班機（航班編號7C2216，B737-800型）今（29）日早上準備降落務安國際機場時，疑似因鳥擊偏離跑道，撞上機場外牆後起火。該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人，除了2名獲救的生還者外，推測其他乘客已經全數罹難。為配合事故調查，國土交通部宣布務安機場跑道將關閉至2025年1月1日上午5時。