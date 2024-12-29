徐若瑄新加坡遇淹水「冒雨幫兒買鼎泰豐」　愛車慘泡水畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星徐若瑄今（29）日透過社群發文，表示自己在新加坡遭遇突如其來的大雨，不只街道積水迅速淹至車門，甚至連蟑螂與壁虎都爬上車門避難。她在文中附上現場照片及影片，透露自己穿著白鞋外出，為了兒子買鼎泰豐，沒想到卻陷入「驚魂記」。

▲徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄透露，在積水中，她不顧濕透的衣服，奮力將愛車從垃圾桶漂浮的水中救出。然而，行駛沒多久又因積水無法前行，被困在路中央。她描述，「這是我在新加坡 ，第一次覺得坐在車裡好冷，拿面紙簡單擦擦先擋一下。」過程中，徐若瑄坦言因急需如廁，不得不冒險踩進積水中衝往商場，一個小時後，她成功脫困，還買到兒子最愛的鼎泰豐，為此她開心地寫道：「買到兒子愛吃的鼎泰豐了！」

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▲徐若瑄新加坡遇淹水。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄表示，慶幸自己與同行的其他人都平安無事，並在文末幽默寫道：「好吧，遇水則發」，並附上「鼎泰豐驚魂記」的標籤。不過，她也特別提到，今天穿的是她最愛的白球鞋，全程浸水，讓人不禁替她心疼。貼文及照片曝光後，吸引網友朝聖留言，同時也紛紛表示，「好恐怖」、「好可怕」、「平安就好」、「注意安全」、「媽媽真偉大」、「平平安安回家最重要」。