小優認今年發生很多事：不好的就留在2024吧！　昔埋胸已婚男被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）日前被周刊拍到埋胸已婚男攝影師，兩人甚至一同返家，疑似捲入別人婚姻，事後澄清只是工作夥伴，強調已經斷聯，更不知情男方有婚姻，消息曝光後掀起不小熱議。然而，2024年進入倒數階段，她今（29）日在社群感性發文，有感而發表示：「這一年有起也有落，發生很多事情點滴在心頭，有什麼不好的就留在2024吧。」

▲小優。（圖／翻攝自Facebook／小優）

小優在文中回顧自己在這一年完成的多項挑戰與成長。她提到，今年她不僅出國多次，還嘗試學習高爾夫球、規律運動和跳舞，生活多彩多姿。而年尾的亮點，莫過於加入吳宗憲旗下公司，為演藝事業帶來新篇章。對於這一年所經歷的高低起伏，她坦言點滴在心頭，並希望將不好的事留在2024，迎接更好的2025。

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▲小優常上綜藝節目。（圖／翻攝自Facebook／小優）

小優表示，2025年她將努力累積更多能量，更真誠地面對自己和他人，同時期許能勇於表達自我並發揮到最好。她坦言，每到年底總會有類似的感慨，但今年特別感覺時間過得飛快，讓她更加珍惜過去一年的點滴，同時也表示，這年對她而言，充滿挑戰與學習，但也成就更好的自己。最後，小優不忘向一路支持她的粉絲與朋友致謝，「都放在心裡暖暖的，謝謝你們。」