健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

記者王靖淳／綜合報導

Mia和本土天團玖壹壹成員健志今年8月宣布結婚和懷孕雙喜訊，目前進入倒數卸貨的階段，夫妻倆將迎來男寶寶的誕生。平時會在社群記錄懷孕身體變化的她，同時也會曬出渾圓孕肚照，不過照片曝光後卻遭酸民質疑一直露肚子。為此，Mia做出回應了。

▲Mia的兒子即將出生。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

透過Mia在Threads曬出的對話截圖可見到，一名網友回覆她的限時動態直指「幹嘛一直露肚子給人家看，怕人家不知道妳懷孕嗎？」對此，Mia平靜回應：「只是後期肚臍凸出來磨到衣服真的不太舒服，穿半截比較舒適。」貼文及照片曝光後，立即掀起大批網友支持，有人直接替她反擊：「不是啊，乾他什麼事，講話這麼沒禮貌，叫他閉嘴啦！」

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▲Mia懷孕被網友嗆一直露肚子。（圖／翻攝自Threads／mia_1101_）

此外，有網友直接在Mia的貼文下留言回酸民：「那他幹嘛露臉，怕人家不知道他醜嗎？」還有人笑言：「幹嘛留言給別人看？怕人家不知道他有帳號嗎？」不少人都力挺Mia，認為她選擇舒適的穿著無可厚非，紛紛送上鼓勵與祝福，「孕婦開心最重要，舒服最重要。」紛紛提醒她保持好心情，「懷孕辛苦了，不要理會酸民，最重要的是保持健康與愉快的心情。」