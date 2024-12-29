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周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫最近趁工作空檔到日本旅遊，並在過程中與從團體棒棒堂男孩出道的「阿緯」相約，兩人事後雙雙在IG曬出合照，其中阿緯更透露，有台灣粉絲認出他後找他拍照，但卻沒發現身旁站的是周杰倫。為此，他曬出與粉絲的合照後，哭笑不得表示：「2024年最悲傷的合照。」

▲▼阿緯周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）

▲阿緯、周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）

阿緯透露，有位台灣粉絲在日本偶然遇見他，興奮地上前要求合照，但過程中卻全然忽略站在他旁邊的「天王偶像」是周杰倫。阿緯打趣形容這張合照是「2024年最悲傷的合照」，幽默地稱這位粉絲錯過史詩級偶像的亮相。阿緯在文中笑言，這位粉絲當時可能太專注於自己，所以才沒注意到旁邊的周杰倫，讓這次的偶遇留下了一點遺憾。

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▲▼阿緯周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）

▲阿緯透露有粉絲沒認出周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／superawayne）

事實上，周杰倫此趟日本行吸引許多粉絲圍觀，對於認出他的歌迷，他都大方合照，並善意提醒大家不用偷拍，只要直接提出拍照要求即可。他也不忘透過社群分享近照，昨（28）日更發文透露，自己不只和寶可夢公司社長石原恆和見面，還驚喜獲得多張卡片，其中一張是稀有的石原GX（イシハラGX），貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚外，同時也掀起不小討論。

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阿緯, 棒棒堂, 周杰倫

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