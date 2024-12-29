濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓29日濟州航空客機墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難。依據消防機構給出的最新死傷統計，目前確定有124人罹難。南韓發生重大國難，演藝圈活動陸續取消，MBC電視台原訂29日晚間舉辦演藝大賞，稍早已經宣布取消，使得台灣歌迷人心惶惶，擔心韓星參加台灣跨年活動也會有變動，對此，Super Junior-L.S.S.即將出席「閃耀新北1314跨河煙火」活動壓軸表演嘉賓，主辦單位向《ETtoday》表示「照常舉辦」。此外，台南跨年找來「野獸男團」2PM李俊昊助陣，據悉目前同樣沒有變動。

▲▼南韓濟州航空墜機，演藝圈活動陸續取消。（圖／路透）



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濟州航空客機墜毀務安國際機場，班機一共181人，目前只有2人獲救，其餘179人推測全數罹難，但消防機構目前只有確認124人罹難，剩下的乘客待搜尋。MBC電視台原訂29日晚間舉辦演藝大賞，稍早已經宣布取消，就連3大電視台KBS、SBS、MBC原訂要播的綜藝節目，恐怕也會暫停播出，現已確定《Running Man》今日停播。

藝人陸續發聲哀悼，歌手張允瀞與老公都慶完致哀「太心痛的事故，為故人祈福」，知名主持人張聖圭悲痛發文「不敢相信，拜託別再有死傷」。

▲SUPER JUNIOR-L.S.S.台灣跨年活動照常。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）



南韓陷入一陣悲痛潮，演藝圈活動陸續取消，也讓歌迷擔心來台參與跨年的韓星行程會有異動，稍早《ETtoday》詢問Super Junior-L.S.S.方，對方表示「照常舉辦」，活動不會有異動。另一方面，台南跨年找來「野獸男團」2PM李俊昊助陣，據悉目前同樣沒有變動。