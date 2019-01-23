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王家梁花4千買VIP追朴敏英　竟幻想幫做「這件事」

記者李欣容／台北報導

由鍾瑶、林子閎、王家梁、臧芮軒主演的戲劇《艾蜜麗的五件事》昨（22日）舉辦殺青酒，拍戲期間王家梁迷上韓劇《金秘書為何那樣》，花4280元買到女主角朴敏英的見面會門票，羞喊：「31歲就覺得來試試看，我從來沒做過這事情。」還幻想能讓朴敏英幫打領帶。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》殺青酒 。（圖／東森提供）

▲王家梁參加殺青酒。（圖／東森提供）

王家梁在開賣當天跟好友到便利商店搶票，卻銷售一空，他又非VIP門票不買，認為坐在其他位置又看不清楚，不如不要，沒想到意外發現用手機能在官網訂購，第一次搶票他感覺新奇，「像我喜歡打籃球，但就算NBA哪個球員來，我也不見得會去看。」

參加完見面會，他還拿到朴敏英的特別版簽名海報，「我有2張，1張是朋友要的，但她其中一張有畫一個皇冠，那個我就自己要了。」

▲▼王家梁去朴敏英見面會。（圖／翻攝自王家梁IG）

▲王家梁去朴敏英見面會。（圖／翻攝自王家梁IG）

至於追星是否有被路人認出？王家梁笑說：「我離開的時候，有人跑過來說『我剛有看到是你，你其實很明顯你知道嗎』。」讓他瞬間害羞爆表。

若未來有機會和朴敏英近距離接觸，王家梁說：「我都跟朋友說，當然要從口袋拿出領帶，打完叫她幫我喬正，像副會長一樣。」此話一出全場笑翻。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》殺青酒 。（圖／東森提供）

▲《艾蜜麗的五件事》殺青酒。（圖／東森提供）

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鍾瑶, 林子閎, 臧芮軒, 王家梁, 艾蜜麗的五件事

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