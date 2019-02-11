「這句話」讓史丹利很受傷　Gigi秒懂給讚美：老公心細又可愛

記者林彥君／專訪

林如琦（Gigi）和史丹利結婚3年，夫妻相處甜蜜，兩人在婚前就達成不生小孩的共識，Gigi透露，史丹利在結婚前曾問他的媽媽，「要媳婦？還是要我一個人？」最後家人妥協，不強求傳宗接代。她笑說還好小姑很愛生，家裡有4個小孩，不擔心被催要增產報國。

▲Gigi分享和史丹利的夫妻相處方式。（圖／記者季相儒攝）

Gigi和史丹利會分工家務，老公負責洗衣、曬衣和摺衣服，她則是煮飯和洗碗，有天史丹利把堆在客廳的衣服摺整齊，試探問有什麼不一樣？Gigi回「你竟然把衣服摺好！」意外的口氣，讓史丹利聽了很受傷，Gigi趕緊安撫，還透露史丹利很少女心，做完家事會期待聽到讚美，「老公有顆纖細的心，很可愛，想討拍拍。」

▲Gigi自認心智像小學生。（圖／記者季相儒攝）

史丹利外表大剌剌卻很感性，Gigi說兩人一起看電影，發現史丹利常會因為劇情感動偷哭，「若看狗的電影，我們一定從頭哭到尾。」Gigi忍不住爆料史丹利有個壞習慣，會對著她放屁，很受不了，聞過多種屁味的她甚至還能比較味道，「最臭的是海鮮屁跟柚子屁。」

▲Gigi和老公幾乎不吵架。（圖／記者季相儒攝）

夫妻喜歡鬥嘴，溝通直來直往，對話常讓外人誤以為在吵架，其實兩人幾乎沒吵過，Gigi的媽媽也是有話直說，有時會聽不進別人的話，Gigi自認和史丹利個性幼稚，但媽媽比她們還任性，笑說：「如果我們是小學，我媽大概是幼稚園。」

媽媽住在桃園，Gigi笑說無法跟媽媽同住，媽媽對事總會吵著給建議，「而且是自作聰明的那種」，若一起住應該會崩潰，她說媽媽不會開車，是個大路癡，但永遠會指揮要怎麼走，指路常判斷錯誤，Gigi會趕緊制止：「好了閉嘴，不要講了。」媽媽的碎念功力，連同父異母的妹妹都受不了，有天妹妹聽完Gigi媽媽的意見後，突然大嘆一口氣，看著她說：「妳媽媽好可怕。」

▲Gigi。（圖／記者季相儒攝）