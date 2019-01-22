宋達民「妳盡量吃」　洪百榕3個月狂甩12公斤

記者許逸群／台北報導

洪百榕與宋達民結婚多年，去年又添一子，40歲成為三寶媽的她，因為身材走樣，不斷用「為愛犧牲」來安慰自己，後來接觸瘦身產品，3個月大減12公斤。瘦身成功她今（22日）為產品代言，辣舞出場大秀S曲線，纖瘦身材展露無遺。

▲洪百榕產後瘦身有成，主持人阿Ken也嚇一跳。（圖／S優提供）

洪百榕說一度胖到62公斤，常常在吃東西的時候感受到老公的目光，一直有種被監視的感覺，因為餵母乳、帶小孩，有時真的會餓到腿軟。宋達民為感謝她辛苦生下第三寶，看到她吃東西也只能說：「妳帶孩子辛苦，盡量吃！」但看到洪百榕的身材日漸走樣，宋達民也含蓄地問：「老婆你這胎月子打算做多久？」

▲洪百榕兒子的體重碰巧是她減掉的重量。（圖／S優提供）

主持人阿Ken問到「到底瘦了幾公斤」時，洪百榕更打趣說「我把我瘦下來的肉都帶來了」，隨後迎接乖寶出場，剛滿一歲的乖寶搭著他的「瑪莎拉蒂」座駕出場，可愛的模樣萌翻全場。乖寶的體重恰好是洪百榕瘦下來的12公斤，也讓她大喊「真不敢再回想這團肉長在我身上的樣子」！

洪百榕說，其實雖然說女人年紀越大、瘦身越困難，也有很多媽媽們生完孩子就自我放棄，她說「隊友的鼓勵很重要」，宋達民就常常偷拍她大吃零食、在家狼狽的模樣，雖然老公都會說「你吃」，但就會激勵她要努力瘦身、回復身材，她呼籲辛苦的女人們，其實只要吃對營養，不用節食也能瘦身。