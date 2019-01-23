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2018專輯賣破百萬都是他們！3張圖預測Gaon Chart K-POP大獎得主

WONDERLAB 艾利斯

艾利斯，生活多由戲劇、音樂和文字三要素組成的女子。越忙越要看劇，聽歌，..

文／艾利斯

「Gaon Chart K-POP大獎」今（23）晚即將舉辦，從Gaon Chart日前公布的2018年榜單，似乎可以嗅出今晚得主有哪些！

尤其最近看到朋友分享2018年當中，因為榜單計算而引發爭議，但是又被許多音樂人轉發SHAUN的《Way Back Home》，這首歌在去年12月的時候已達到一億次點播，這對於沒有資源的藝人，卻可以做到這件事情，真的覺得非常的神奇，讓艾利斯也不禁找來原始榜單，想挖掘過去這一年的韓樂動態。

解說一下，Gaon Chart的榜單都還算是有公信力，這次公布的數據是由韓國音樂內容協會（KCIA）在2018年1月1日發布日後，對累計銷售量所進行的認證。

▲Gaon Chart 2018榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Gaon Chart 2018專輯榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

先來看「專輯販售」的部分，大概在十年前開始，因為數位音源開始流行，使得要突破百萬銷售可以說是難上加難，現在已經將標準放低到25萬張。即使如此，我們在榜單上還是可以看到全球知名的BTS防彈少年團的兩張專輯都是突破百萬的成績。

另外，則是去年透過大型選秀節目《Produce 101》所組成的限定版Wanna One，有兩張專輯各都超過50萬。而這也帶動同時參加選秀卻沒有中選的NU'EST成員們，另組「NU'EST W」從邊緣躍升為熱門男團。

此外，透過整理也會發現，屏除BTS與Wanna One，今年的高銷售主要是由三家公司所掌握，分別是SM娛樂，以EXO-CBX、NCT127和NCT站穩腳步，JYP娛樂則是以GOT7和唯一入列的女團TWICE並列，以及Pledis娛樂以Seventeen和NU'EST W超車入榜。

▲Gaon Chart 2018榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Gaon Chart 2018音源下載榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在「音源下載排行榜」當中，意外地只有iKON在榜單當中，成為唯一的白金認證（達250萬下載次數）。而其實這也不讓人意外，因為自過去YG家在專輯銷售的劣勢，都會在音源下載上扳回一城。只不過現在音源除了下載量可以計數之外，還有另一個指標性意義可以看，那就是各音樂平台都在推的「串流」。

以「串流排行榜」來看，YG娛樂的BLACKPINK和iKON都有上榜（也再次驗證YG音源強），也是不同於前面基於自家粉絲數高的團體，考驗的更是歌曲的大眾喜愛度。

▲Gaon Chart 2018榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Gaon Chart 2018音源串流榜單盤點。（圖／艾利斯製作提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從上圖也可以看到說，其實超過一億次播放的不只有SHAUN，像是臉紅的思春期，還有MeloMance等都是這兩年來從小眾獨立音樂轉型為大眾流行音樂成功的案例。

在抒情曲中，今年就以Roy Kim與Paul Kim為代表，特別是Paul Kim在今年可以說是許多南韓音樂人想要合作的對象，而要說今年代表性的OST，更是不能不提Paul Kim為金宣兒所主演的《要先接吻嗎？》所演唱的《모든 날, 모든 순간（每天,每個瞬間）》，這首也讓他第一次拿下音樂節目的冠軍。

▼Paul Kim演唱《每天,每個瞬間》。（影片來源：YouTube KBSKpop）

偶像歌手的部分則有請夏、以及女團MAMAMOO與MOMOLAND，也說明在串流中強勢的依舊是女聲！只不過，令我意外的像是善美和TWICE沒有進入到音源串流的最上位圈，也表示熱門話題和喜好度還是有段距離。

看完這份表單，其實也能夠抓到去年韓樂的趨勢。無條件地，BTS依舊會是在新的一年當中發光發熱，而結束限定團體的Wanna One成員們的動向依舊值得關注，但崛起最快並站穩腳步的，該是完整體的NU'EST。NCT、GOT7還有iKON分別已出道3～5年，接下來應該是換他們有機會走花路。

正所謂長江後浪推前浪，這一波波的韓樂帶來了許多的好歌曲，也捲走了許多的男男女女的心，看整年的表單來抓未來趨勢，我們就一年後來驗證吧！

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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關鍵字

Gaon Chart, KPOP, BTS, 防彈少年團, Wanna One, NU'EST, iKON, BLACKPINK, SHAUN, 日韓風

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