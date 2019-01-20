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快訊／蕭敬騰高雄開唱出意外！大螢幕掉下懸半空..宣布開放退票

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰19日連兩天舉行「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，20日舉行第二場卻在開唱前發生意外，彩排到一半，面對舞台左側的觀眾大LED螢幕突然掉下來，連動燈光所有硬體設備，意外發生瞬間，導演及蕭敬騰馬上跑到前方大喊：「所有人撤退！」嚇壞現場一票工作人員，大螢幕目前仍懸在半空中，全體工作人員正在盡全力搶修中，希望8點半前能修復完成，所幸沒有人員受傷。

顧及觀眾安全，蕭敬騰經紀人Summer臨時到後台宣布，演唱會原定6點半開演，將暫定延至8點半舉行，但也開放粉絲退票，「很抱歉，如果有買車票回台北，來不及回去的，我們暫定8點半開始，進場前都開放退票，願意陪我們等的就等，如果真的沒辦法就退票。」Summer表示，所有人都嚇壞了，剛剛緊急開會要整場演唱會取消還是延後舉行，現在仍在全力搶修，希望8點半前能順利開演。

 ▲▼蕭敬騰。（圖／華納提供）

▲蕭敬騰高雄演唱會圖發生意外，宣布延後舉行。（圖／華納提供）

蕭敬騰看到意外發生，當下十分緊張，第一時間走到台下叫所有人撤退，不過後續交給專業硬體團隊修復，Summer說，老蕭確認全體人員沒事後，就故作鎮定去打球舒緩緊張及焦慮，「蕭先生確認全體人員都沒事後，就去打球了。」但所幸意外發生時，沒有任何人員受傷，無奈說：「都提早開演了..沒想到...，但沒人受傷真的是不幸中的大幸。」

▲▼蕭敬騰高雄場硬體意外 。（圖／華納提供）

▲▼舞台左側LED大螢幕掉下，至今仍懸掛半空中，正竭力搶修中 。（圖／華納提供）

▲▼蕭敬騰高雄場硬體意外 。（圖／華納提供）

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