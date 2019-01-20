ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍

圖文／鏡週刊

韓國女星裴斗娜憑藉好萊塢電影《雲圖》《朱比特崛起》及美劇《超感8人組》《超感8人組2》，躋身國際女星之列。在Netflix首部韓國自製戲《李屍朝鮮》中，她飾演悲天憫人的醫女，展現不同於過往的嶄新形象。

母親是知名舞台劇演員，裴斗娜從小耳濡目染下，18歲以演員身分出道，並以電視劇《學校》拿下新人獎及人氣獎，之後獲電影名導奉俊昊及朴贊郁青睞，陸續接演《綁架門口狗》《駭人怪物》《復仇》等，獨特的氣質也吸引日本導演是枝裕和注意，合作電影《空氣人形》。

2012年裴斗娜接演華卓斯基姐弟及湯姆·提克威爾共同執導的好萊塢科幻片《雲圖》後，優異的演技為她贏得參與Netflix自製美劇《超感8人組》《超感8人組2》的演出機會，並在戲中飾演主角之一：猶如殺人武器的拳手朴善，矯健俐落的身手教人刮目相看。

裴斗娜在《李屍朝鮮》中飾演悲天憫人的醫女角色，展現外柔內剛的魅力。（韓國Netflix提供）

近2年積極回歸韓國演藝圈的裴斗娜，去年接演Netflix首部韓國自製戲《李屍朝鮮》，這也是她首次參與古裝戲的演出。談及飾演的醫女角色時，她打趣笑說：「我之前在《駭人怪物》裡演弓箭手，在《朝韓夢之隊》演乒乓球選手，在《超感8人組》演拳手，我很喜歡動作戲，這次演安靜的醫女，反而是全新又困難的挑戰！」

裴斗娜飾演的醫女「徐菲」，在飽受瘟疫折磨的朝鮮，見證人民深受飢餓所苦，積極尋找瘟疫的源頭及醫治的方法，並幫助朱智勛飾演的「宜昌皇太子」共同對抗朝中惡勢力。「雖然不需使用任何拳腳功夫，但在任何人見到殭屍只能拚命逃跑時，她卻永遠轉過身來拿鋤頭對抗，內心層面也展現另一種掙扎與戰鬥，是個永不放棄且外柔內剛的角色。」

繼電影《失控隧道》後二度與裴斗娜合作的導演金成勳形容：「裴斗娜完美詮釋朝鮮時代女性因身分受限，卻努力克服而成長，醫女『徐菲』這角色非她莫屬！」《李屍朝鮮》將於1月25日在Netflix上架播出。


更多鏡週刊報導
《李屍朝鮮》公開殭屍地獄版海報　金銀姬：這是飢餓的故事！
【娛樂透視】Netflix深耕亞洲原創　影音串流掀市場爭霸戰
三明治乍看像毒品　活屍暴衝宣傳《李屍朝鮮》

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」
  2. 蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久
  3. Jimin溫暖自創曲「原本超黑暗」！公開歌詞背後隱藏意義
  4. 首爾夜店捕獲柯震東！　一看旁邊...房祖名3秒乾完一杯
  5. 2018歌手口碑榜冠軍是「他」　打趴周杰倫、林俊傑等4歌壇天王！
  6. 曹西平怕錢留棄父手足哽咽立遺囑　謝震武霸氣「我幫你處理」
  7. 首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍
  8. 「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」
  9. 文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場
  10. 蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366