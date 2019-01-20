首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍

圖文／鏡週刊

韓國女星裴斗娜憑藉好萊塢電影《雲圖》《朱比特崛起》及美劇《超感8人組》《超感8人組2》，躋身國際女星之列。在Netflix首部韓國自製戲《李屍朝鮮》中，她飾演悲天憫人的醫女，展現不同於過往的嶄新形象。

母親是知名舞台劇演員，裴斗娜從小耳濡目染下，18歲以演員身分出道，並以電視劇《學校》拿下新人獎及人氣獎，之後獲電影名導奉俊昊及朴贊郁青睞，陸續接演《綁架門口狗》《駭人怪物》《復仇》等，獨特的氣質也吸引日本導演是枝裕和注意，合作電影《空氣人形》。

2012年裴斗娜接演華卓斯基姐弟及湯姆·提克威爾共同執導的好萊塢科幻片《雲圖》後，優異的演技為她贏得參與Netflix自製美劇《超感8人組》《超感8人組2》的演出機會，並在戲中飾演主角之一：猶如殺人武器的拳手朴善，矯健俐落的身手教人刮目相看。

近2年積極回歸韓國演藝圈的裴斗娜，去年接演Netflix首部韓國自製戲《李屍朝鮮》，這也是她首次參與古裝戲的演出。談及飾演的醫女角色時，她打趣笑說：「我之前在《駭人怪物》裡演弓箭手，在《朝韓夢之隊》演乒乓球選手，在《超感8人組》演拳手，我很喜歡動作戲，這次演安靜的醫女，反而是全新又困難的挑戰！」

裴斗娜飾演的醫女「徐菲」，在飽受瘟疫折磨的朝鮮，見證人民深受飢餓所苦，積極尋找瘟疫的源頭及醫治的方法，並幫助朱智勛飾演的「宜昌皇太子」共同對抗朝中惡勢力。「雖然不需使用任何拳腳功夫，但在任何人見到殭屍只能拚命逃跑時，她卻永遠轉過身來拿鋤頭對抗，內心層面也展現另一種掙扎與戰鬥，是個永不放棄且外柔內剛的角色。」

繼電影《失控隧道》後二度與裴斗娜合作的導演金成勳形容：「裴斗娜完美詮釋朝鮮時代女性因身分受限，卻努力克服而成長，醫女『徐菲』這角色非她莫屬！」《李屍朝鮮》將於1月25日在Netflix上架播出。



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