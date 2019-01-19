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台東百位鄉親沸騰！鄭人碩自願上轎：每破一億炸一次

記者林映妤／台北報導

賀歲片《寒單》劇組19日在導演黃朝亮帶領眾演員胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、陳博正、陳名賀之下，回到電影拍攝地台東，熱鬧舉行「炸寒單」祈福儀式及全台首場電影特映會。鄭人碩笑開支票：「電影破一億我就先上，每破一億炸一次！」

《寒單》劇組一早從台北搭機重返台東，抵達後率先回到台東玄武堂向寒單爺參拜還願。玄武堂堂主李建智力挺黃朝亮，特別請出玄武堂4位肉身寒單，重現電影「炸寒單」的電光石火場面，祈求票房大賣。開炸前，片中飾演玄武堂堂主的陳博正，鏗鏘有力的喊出電影經典口號「上轎」，4位肉身寒單接力上陣，場面相當熱鬧，吸引台東鄉親近百人圍觀。

▲▼《寒單》台東首映會，導演黃朝亮（中）與演員群與台東玄武堂堂主李建智（左2）及4位肉身寒單合照。（圖／想亮影藝提供）

▲導演黃朝亮（中）帶著演員群與台東玄武堂堂主李建智（左2）及4位肉身寒單合照。（圖／想亮影藝提供）

黃朝亮帶著作品回到家鄉，坦言票房壓力還是會有，「我相信現在台灣觀眾過年不一定只看熱鬧的喜劇，台灣觀眾隨時隨地需要的，是一部好電影。」被問及會不會擔心票房？他表示，就像去年我自己上去當肉身炸寒單一樣，壓力還是很大，但我們對電影有信心。

超過多少票房演員要再炸一次？鄭人碩有信心喊話：「電影破一億我就先上，每破一億炸一次！」電影中胡宇威炸了三場，是炸最多的一位，他認為拍《寒單》其實不辛苦，反而非常的幸福，謝謝導演選擇了他！

▲▼《寒單》台東首映會，鄭人碩（左起）、黃瀞怡（小薰）、陳名賀、陳博正（阿西）。（圖／想亮影藝提供）

▲鄭人碩（左起）、小薰、陳名賀、阿西到台東拜票。（圖／想亮影藝提供）

楊貴媚則透露：「一部電影的結果很重要，但過程更重要，這次回來讓鄉親們檢視我們的作品，感謝台東鄉親們的包容與支持。」陳博正也說：「這不僅僅是一部應景的賀歲片，更有其深度在，希望大家至少能二刷，相信看第二次會讓你有更深的感動浮現。」《寒單》1月23日上映。

▲▼《寒單》黃朝亮（左）與演員楊貴媚（中）、胡宇威（右）回台東造勢。（圖／想亮影藝提供）

▲黃朝亮（左起）與楊貴媚、胡宇威回台東造勢。（圖／想亮影藝提供）

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寒單, 黃朝亮, 胡宇威, 楊貴媚, 鄭人碩, 小薰

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