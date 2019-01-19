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粉絲8點就來！《聲林》見面會塞爆「人潮排到園區外」

記者許逸群／台中報導

蕭敬騰與林宥嘉擔任首席導師的《聲林之王》選秀節目，延攬全球華人歌唱好手，於ETtoday新聞雲平台首播，節目集集精彩，選手間的好表現也獲得高人氣，繼1月5日第一場見面會湧入上千名粉絲，今（19日）於同一場地台中軟體園區Dali Art藝術廣場舉辦第二場見面會。

▲▼聲林之王台中見面演唱會,張若凡,嘪瑋鵬,林怡廷,鄭可強,李佳歡,Gail。（圖／記者季相儒攝）

▲《聲林之王》台中見面演唱會。（圖／記者季相儒攝）

大型歌唱選秀節目《聲林之王》選手鄭可強、Gail Sophicha、張若凡、嘪瑋鵬、林怡廷與李佳歡今（19日）現身台中與粉絲同樂。光是在握手見面會前就已湧入上千名粉絲排隊，更有粉絲透露「早上8點就來了」，排隊人潮甚至排到園區外圍，可見選手人氣之高，晚間的演唱會人潮勢必更驚人。

▲▼聲林之王台中見面演唱會,張若凡,嘪瑋鵬,林怡廷,鄭可強,李佳歡,Gail。（圖／記者季相儒攝）

▲選手鄭可強、張若凡、Gail、林怡廷、李佳歡與嘪瑋鵬。（圖／記者季相儒攝）

擁有許多表演經驗的Gail表示，首次在台灣於公開場合演出還是會有些緊張，看到不少粉絲為她製作海報與燈牌也讓她相當開心。超高人氣的她，光是彩排演出就讓全場歡呼聲不斷，她也透露晚上正式演出時，將帶來《你啊你啊》、《好想你》、《稻香》以及《讓我為你唱情歌》。

另一位人氣王鄭可強現場的粉絲也不少，他笑說，想對大家說的話都在昨晚播出的《知足》裡了，非常謝謝大家對他這幾個月下來一路的支持。第二次參加見面會的他透露，雖然已比較適應，但還是會緊張；同樣第二次來的張若凡則笑說，因為自己是台中人，晚點也會有「親友團」來捧場。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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聲林, 聲林之王, 聲林之王見面會

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