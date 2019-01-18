記者吳孟庭／綜合報導

恐怖粉絲層出不窮，各國皆有，日前南韓女團TWICE進行直播，就有酸名直接點名時間、人名，放話要在那時候行兇「殺死子瑜」，粉絲看了大呼驚悚，已經反映給JYP娛樂經紀公司，希望能實際行動遏止黑粉。

▲TWICE擁有高人氣，也不乏遭受黑粉攻擊。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE昨（17）日在後台進行短暫約15分鐘直播，除了剛染成金髮的彩瑛首度亮出新髮色，其他成員則穿著休閒舒適，和粉絲們交流私底下的模樣。

不過恐怖的來了，就在接近結尾的時候，一名帳號為「GFRIENDHATERS9」的用戶留言，直接寫下驚悚文字：「我要在2019年1月30日殺死你子瑜，我保證。（I KILL YOU TZUYU IN 30.01.2019. I PROMISE）」雖然TWICE本人好像沒有發現，但當時讓收看的粉絲都嚇了一跳，非常驚恐。

▲TWICE直播中收驚悚留言：要在1月30日殺死子瑜，我保證！（圖／翻攝自vlive）

恐怖留言的截圖立馬在TWICE粉絲群傳開，大量的轉發提醒與告知，零星出現「保護子瑜小隊 #TzuyuProtectionSquad」、「保護TWICE小隊 #TwiceProtectionSquad」、「保護子瑜 #ProtectTzuyu」等推文。目前粉絲已經回報給JYP娛樂，希望他們趕緊處理，提前保護藝人人身安全。