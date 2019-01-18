海選遺珠踢館張宸安　大魔王林宥嘉「最後一票」定勝負

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，張宸安對上海選遺珠呂評逵，因攸關「13進6」的總決賽，導師們評分也相對更加嚴厲。即便Ella與信都將票投給張宸安，但蕭敬騰與羅志祥都選擇棄票，又一次地將決定權交給林宥嘉，也讓大家直呼林宥嘉才是最終魔王。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼張宸安對上海選遺珠呂評逵。（圖／ETtoday）

呂評逵曾參加《超級紅人榜》獲得20強的成績，先前在《聲林之王》海選碰巧與張宸安為同一組，如今兩人再次對決拚高低。蕭敬騰誇讚呂評逵的歌聲，「很多人都很渴望你這樣的嗓音，我也很羨慕。」不過他認為呂評逵投入的情感不夠濃厚。林宥嘉則表示：「你的實力這麼驚人為什麼沒有進？」但也給予其思考空間，是否在於歌唱的表達能力需要提升。

雖然張宸安獲得Ella與信的票數，不過蕭敬騰則認為她整體表現較為平淡，選擇棄票，「為什麼我不支持你，你沒有一次一次的突破自己。」加上勝負攸關能否晉級總決賽，羅志祥也贊同蕭敬騰的看法而棄票。最後關鍵交由林宥嘉手中，他說雖然已經有5個人勝出且還有5個人未唱，「沒關係，那就等一下再說，我選宸安。」最終張宸安以過半數的3票獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

