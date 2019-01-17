ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

硬漢男星掉漆！看VR放聲尖叫…隊友冷眼：玩個小王子被嚇破膽

▲▼滅火器挑戰VR電影《逃出絕命屋》。（圖／高雄市電影館提供）

▲滅火器楊大正（左起）、宇辰、皮皮挑戰VR電影《逃出絕命屋》。（圖／高雄市電影館提供）

記者林映妤／台北報導

台灣獨立樂團「滅火器」以往總給人龐克硬漢形象，沒想到他們抽空體驗全台獨家互動式VR恐怖電影《逃出絕命屋》竟然忍不住放聲大叫，主唱楊大正更在短短20分鐘內嚇到心跳飆升破百，情緒失控直罵髒話！

高雄VR體感劇院於去年底引進號稱史上最驚悚的VR電影《逃出絕命屋》，上映以來場場爆滿，劇院更舉辦挑戰比賽，只要挑戰者觀看期間心跳不超過100bpm，即可獲得免費電影票，吸引觀眾爭相報名參賽，期間也吸引了滅火器在「ON OUR DATE」高雄巡迴場結束後撥空來體驗。

《逃出絕命屋》採第一人稱視角，在發生詭異事件的凶宅裡尋找線索，拼湊事件真相。此作不僅模糊了遊戲和電影的界線，讓觀眾以互動方式「玩」這部電影，其高度身歷其境的氣氛和音效，以控制器探索屋內物品的方式，讓人彷彿真的走在詭屋裡。

▲▼滅火器挑戰VR電影《逃出絕命屋》。（圖／高雄市電影館提供）

▲楊大正被VR電影嚇到崩潰。（圖／高雄市電影館提供）

楊大正平常不看恐怖片，被抓來挑戰只能「挫勒等」，頻頻哀嚎「救命啊！」從一開始就哀嚎不斷，嚇到大喊響徹劇院，在一旁看兒童電影《小王子VR》的吉他手宇辰Orio也忍不住抱怨：「玩個小王子都被他嚇破膽。」最後楊大正心跳直接飆升113bpm，挑戰失敗；至於宇辰、貝斯手皮皮平常都喜歡看恐怖片，雖然笑稱：「哇挫賽啊！」但仍四平八穩走完結局。

大夥結束體驗，楊大正表示，明明是冬天但玩到全身是汗，整個故事和畫面製造出的特殊懸疑感讓人喘不過氣，不知道會從哪裡冒出鬼怪嚇人，讓他覺得「阿彌陀佛」，更笑說，搞不好大家5分鐘就可以破關了，因為會怕到一直衝，直接撞出電影結局。

▲▼滅火器挑戰VR電影《逃出絕命屋》。（圖／高雄市電影館提供）

▲楊大正、宇辰體驗VR兩樣情。（圖／高雄市電影館提供）

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

帥爸「露蛋挑逗」引殺人魔性慾！父子通吃黑歷史掀出…本尊抗議

《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了

《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到

《驚奇隊長》外星博士就是《瘋狂亞洲富豪》的白富美！

還記得這部22年前的動畫嗎？《鐘樓怪人》也要拍真人版

《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值

麥莉被爆懷孕「是女兒」！　雷神索爾要當大伯了

漫威已在籌備「年輕復仇者聯盟」　2個角色《復仇者4》先登場

男神都在這部電影！　克里斯伊凡、湯姆霍蘭德新片確定豪華卡司

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3個月女嬰「脖子長滿肉球」…醫傻眼：是菜花！　媽想起「尾牙太嗨惹禍」崩潰

賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

野生孫安佐現北捷「搭手扶梯健身」　零遮掩觀察路人…他罕見說重話！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

館長拜託「照顧我家人，恩情下輩子還」　網怒：誰准你倒下！

丫頭尾牙「老闆潑酒禮服全毀」　下秒「超得體接話」高情商服了

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

快訊／66歲廖峻中風！ 家屬：恢復情況良好，謝謝關心

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

滅火器, 楊大正, 逃出絕命屋

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 文慧如狂被抱好羞！　男主角像「搬大型重物」下秒糗翻
  2. 玉兔5年男友劈腿女兵　打開衣櫃「她在板子上寫情書」
  3. 劉以豪每個月「領零用錢」　酬勞全給她：我到現在還沒辦信用卡
  4. 小產後半年「重新開機」　杜詩梅賣關子：希望搞出人命
  5. 歐陽娜娜直播吃雞！　「本人遊戲ID公開」網笑噴：取名太耿直
  6. 利菁「沒這麼想疼過一個孩子」　為孫生首次過年下重本
  7. 蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點
  8. 勝利向YG社長道歉！私訊認錯：我會處理爭議　粉絲看對話怒了
  9. 楚宣《大時代》被黑衣人強暴　擠在小廁所撞到全身黑青
  10. 防彈少年團「花樣年華」4年套路漫畫解答　SUGA、柾國一開始就死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366