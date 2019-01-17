硬漢男星掉漆！看VR放聲尖叫…隊友冷眼：玩個小王子被嚇破膽

▲滅火器楊大正（左起）、宇辰、皮皮挑戰VR電影《逃出絕命屋》。（圖／高雄市電影館提供）

記者林映妤／台北報導

台灣獨立樂團「滅火器」以往總給人龐克硬漢形象，沒想到他們抽空體驗全台獨家互動式VR恐怖電影《逃出絕命屋》竟然忍不住放聲大叫，主唱楊大正更在短短20分鐘內嚇到心跳飆升破百，情緒失控直罵髒話！

高雄VR體感劇院於去年底引進號稱史上最驚悚的VR電影《逃出絕命屋》，上映以來場場爆滿，劇院更舉辦挑戰比賽，只要挑戰者觀看期間心跳不超過100bpm，即可獲得免費電影票，吸引觀眾爭相報名參賽，期間也吸引了滅火器在「ON OUR DATE」高雄巡迴場結束後撥空來體驗。



《逃出絕命屋》採第一人稱視角，在發生詭異事件的凶宅裡尋找線索，拼湊事件真相。此作不僅模糊了遊戲和電影的界線，讓觀眾以互動方式「玩」這部電影，其高度身歷其境的氣氛和音效，以控制器探索屋內物品的方式，讓人彷彿真的走在詭屋裡。

▲楊大正被VR電影嚇到崩潰。（圖／高雄市電影館提供）



楊大正平常不看恐怖片，被抓來挑戰只能「挫勒等」，頻頻哀嚎「救命啊！」從一開始就哀嚎不斷，嚇到大喊響徹劇院，在一旁看兒童電影《小王子VR》的吉他手宇辰Orio也忍不住抱怨：「玩個小王子都被他嚇破膽。」最後楊大正心跳直接飆升113bpm，挑戰失敗；至於宇辰、貝斯手皮皮平常都喜歡看恐怖片，雖然笑稱：「哇挫賽啊！」但仍四平八穩走完結局。

大夥結束體驗，楊大正表示，明明是冬天但玩到全身是汗，整個故事和畫面製造出的特殊懸疑感讓人喘不過氣，不知道會從哪裡冒出鬼怪嚇人，讓他覺得「阿彌陀佛」，更笑說，搞不好大家5分鐘就可以破關了，因為會怕到一直衝，直接撞出電影結局。

▲楊大正、宇辰體驗VR兩樣情。（圖／高雄市電影館提供）