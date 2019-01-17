ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大港開唱廣告「男主角超眼熟」　一個搖滾男子的成家故事！

▲▼邱彥翔,大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲邱彥翔與獨立音樂圈女神戴子合拍。（圖／出日音樂提供）

記者關韶文／台北報導

2019大港開唱繼上週的四金組合「茄子蛋ft.吳朋奉」後，本週又祭出兩發記震撼彈，首先宣布最受矚目的生活系樂團－打首獄門同好會即將強勢登入大港，接著又釋出官方預告片，由「全聯先生」Ralf 邱彥翔擔任男主角！

今年成團15年週年的「生活追蹤型Loud Rock」三人樂團－打首獄門同好會，不斷發掘生活中的趣味、用音樂真實的書寫生活，所有日常點滴都能成為他們的創作題材，引起粉絲強烈的共鳴，很直白又有趣地唱出心聲。由去年日本武道館「戰獄繪卷」演出企劃延伸推出了四季單曲，每到了歌曲符合的季節總是不斷被分享，傳唱度無極限。

▲▼邱彥翔,大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲打首獄門同好會加入大港開唱。（圖／出日音樂提供）

此外，2019大港開唱首波電視廣告CF中，由Ralf 邱彥翔領銜擔任主角，詮釋搖滾男子從年輕至成家的一連串人生故事。主辦單位表示，今年畫風一變邀請Ralf擔任主角的原因，是因為Ralf是各大音樂祭的熟面孔與最大支持者，曾攜家帶眷地多年連續參與大港開唱，十分適合作為本次CF設定的熱愛音樂的主角身份。

主辦單位也表示，從2008年開辦至今已11年，大港開唱的確承載許多搖滾男女的人生故事，也不乏許多參與者與CF中的Ralf同樣，十一年來從學生到變成家長，但不曾改變的是大家心中對於音樂的熱愛。十分符合這次CF「咱的人生，駛車鬥陣行」的標語。

推薦閱讀

五月天怪獸嗆聲阿信IG！　拿證據「一句話電爆」全場笑瘋

獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

57歲張學友巡迴2年回香港！　「我如果能跳就繼續跳」

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

侯湘婷從紐約帶2個小孩回來！　「力挺江美琪」溫暖同台

新人14歲寫出一首歌！　申請「英國東英格蘭大學音樂系」

陳綺貞凍齡！小巨蛋VCR致敬「17年前」　空姐Look曝光

媽媽端「壯陽山藥湯」宏正爆哭！　訪問結束駝背走路

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3個月女嬰「脖子長滿肉球」…醫傻眼：是菜花！　媽想起「尾牙太嗨惹禍」崩潰

賀一航兒大街被砍殺12刀！　醫院「兩度病危通知」：第一次看到爸爸哭

野生孫安佐現北捷「搭手扶梯健身」　零遮掩觀察路人…他罕見說重話！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

館長拜託「照顧我家人，恩情下輩子還」　網怒：誰准你倒下！

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了！　揭8年前「婚變內幕」

丫頭尾牙「老闆潑酒禮服全毀」　下秒「超得體接話」高情商服了

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

周杰倫曬媽全身照　昆凌一句話「婆媳關係」秒現形！網友服了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邱彥翔, 大港開唱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 結婚4週年！周杰倫、昆凌飛佛羅倫斯度假　秒被抓包「甜蜜視角」超閃
  2. 楊晨熙認了愛情失敗　利菁嚇傻：她跟大飛是假的！
  3. 「必看愛情神片」重新上映！1男神+2女神　網淚喊：25年還是經典
  4. 倒車把前方小發財「騰空抬起」！　《黑澀會》玉兔拍謝：距離沒算好
  5. 陳大天曖昧女「最後關鍵」破局！　單身2年卡關：想有個伴
  6. 自己的紅包自己做！只要15元　「7懶人步驟」變世界唯一
  7. Janet真的累倒了！　閨蜜「很懂媽媽需求」感動她：最棒禮物
  8. 鐵粉半夜搶專輯！蔡依林笑：不覺得很酷嗎？是我可能就算了
  9. EXID合約剩4個月！　經紀公司承諾「會跑完預定行程」
  10. 一天一虐童！林心如不敢點影片：你怎麼捨得傷害他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366