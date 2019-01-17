大港開唱廣告「男主角超眼熟」　一個搖滾男子的成家故事！

▲邱彥翔與獨立音樂圈女神戴子合拍。（圖／出日音樂提供）

記者關韶文／台北報導

2019大港開唱繼上週的四金組合「茄子蛋ft.吳朋奉」後，本週又祭出兩發記震撼彈，首先宣布最受矚目的生活系樂團－打首獄門同好會即將強勢登入大港，接著又釋出官方預告片，由「全聯先生」Ralf 邱彥翔擔任男主角！

今年成團15年週年的「生活追蹤型Loud Rock」三人樂團－打首獄門同好會，不斷發掘生活中的趣味、用音樂真實的書寫生活，所有日常點滴都能成為他們的創作題材，引起粉絲強烈的共鳴，很直白又有趣地唱出心聲。由去年日本武道館「戰獄繪卷」演出企劃延伸推出了四季單曲，每到了歌曲符合的季節總是不斷被分享，傳唱度無極限。

▲打首獄門同好會加入大港開唱。（圖／出日音樂提供）

此外，2019大港開唱首波電視廣告CF中，由Ralf 邱彥翔領銜擔任主角，詮釋搖滾男子從年輕至成家的一連串人生故事。主辦單位表示，今年畫風一變邀請Ralf擔任主角的原因，是因為Ralf是各大音樂祭的熟面孔與最大支持者，曾攜家帶眷地多年連續參與大港開唱，十分適合作為本次CF設定的熱愛音樂的主角身份。

主辦單位也表示，從2008年開辦至今已11年，大港開唱的確承載許多搖滾男女的人生故事，也不乏許多參與者與CF中的Ralf同樣，十一年來從學生到變成家長，但不曾改變的是大家心中對於音樂的熱愛。十分符合這次CF「咱的人生，駛車鬥陣行」的標語。