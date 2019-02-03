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8明星陷醜聞形象全毀！　降低民怨出現「謝罪SOP」

▲日本藝人謝罪SOP。（圖／翻攝自日網／產經新聞、Oricon、Dailysports、產經體育）

▲日本藝人陷醜聞風波，道歉出現SOP。（圖／翻攝自日網／產經新聞、Oricon、Dailysports、產經體育）

記者陳芊秀／綜合報導

日本藝人面對醜聞爆發，原本完美形象一夕重創，更會影響到演出作品遭撤、廣告下架等制裁。最著名的是「零緋聞處女」貝琪，當時與已婚的樂團主唱川谷繪音不倫戀被揭發，至今仍難重拾人氣，為了降低大眾負面觀感，從召開記者會、道歉舉動、服裝造型等，無形中已經有出現「謝罪SOP」！

※素顏謝罪！白襯衫、黑西裝選色要嚴肅

▲貝琪傳出4月中旬復工錄節目，鏡頭前爆哭謝罪。（圖／翻攝自YouTube）

▲貝琪鏡頭前爆哭謝罪，後來私訊外洩被爆記者會假哭，形象全毀。（圖／翻攝自日網）

一向在鏡頭前身穿華服的大明星，面對醜聞曝光引發民眾反感，現身道歉記者會時，都會不約而同選擇白襯衫，女藝人會穿正式套裝，男藝人會搭配黑色西裝。「緋聞處女」貝琪爆出不倫戀，曾身穿白襯衫搭配咖啡色長裙，並且頭髮染黑，在媒體前90度鞠躬落淚，沒想到又被爆當時是假哭，人氣墜至谷底。

▲▼吉澤瞳酒駕羈押21天獲釋，宣布引退演藝圈。（圖／翻攝自推特／報知體育）

▲吉澤瞳酒駕被羈押，被保釋後露面，身穿白襯衫黑裙，素顏鞠躬道歉。（圖／翻攝自推特／報知體育）

藝人觸犯違法事件，穿著更加謹慎，甚至黑服居多。例如星二代高畑裕太性侵飯店女員工被捕，64歲的演員媽媽高畑淳子為子出面鞠躬道歉，她當時頂著黑髮、全素顏，搭配黑色條紋套裝。山口達也涉及酒醉猥褻未成年女高生，身穿黑西裝、白襯衫打黑領帶；前早安少女組隊長吉澤瞳酒駕肇事逃逸，被警方保釋後首度露臉，身穿白襯衫配黑裙，淡妝素淨鞠躬7秒鐘，展現懺悔的態度。

※露臉畫面全下架，無限期停工成慣例

小出惠介。（圖／記者蔡宜芳攝）

▲小出惠介染性醜聞，主演日劇無法播出。（圖／資料照）

日本藝人在發生負面新聞時，最常出現的處理方式，就是「消失螢光幕」，也因為一次又一次的案例，形成一套模式。貝琪2016年爆出不倫戀，又，零緋聞正面形象大破功，手上10家代言廣告全都因為形象受損提前下架，主持帶狀節目也被撤換，最後停工5個月才復出，不過已經很難回到原本的人氣高峰。

▲齊藤由貴8月才開記者會強調沒有不倫。（圖／翻攝自日網《體育報知》）

▲齊藤由貴不倫已婚醫生，鞠躬道歉，同時廣告下架。（圖／翻攝自日網《體育報知》）

貝琪因為私人感情引發民怨，在輿論壓力下暫時消失，更多藝人是因為醜聞、涉案，例如《交響情人夢》的小出惠介被控強行和未成年少女發生關係，演出的電影《愚行錄》在日本提早下片，被公司處分無限期停工；星二代高畑裕太因性侵飯店女員工遭逮，雖然獲得不起訴處分，拍完未上映的電影戲份全遭刪除，無限期停工形同引退；TOKIO成員山口達也因為強吻未成年，宣布無限期停工，更在強大輿論抨擊下，選擇引退娛樂圈。

※謝罪記者會息眾怒

▲▼山口達也含淚鞠躬道歉。（圖／翻攝自日網）

▲山口達也含淚鞠躬道歉，引退演藝圈。（圖／翻攝自日網）

藝人面對醜聞曝光，召開記者會鞠躬道歉，也是日本娛樂圈的一項不可避免之事。召開記者會，除了服裝要力求樸素，向大眾表達的歉意，也影響未來形象衝擊的程度。經常在日劇、電影展現精湛演技的高島禮子，2016年爆發老公和酒店女開房吸毒的醜聞，自己也遭疑染毒，為此火速斬斷17年婚姻，並主動配合警方調查、驗尿，最後召開記者會切割丈夫，最後廣告代言未被撤銷，主演的電視劇也照常播出。另一位資深女星高畑淳子則是兒子涉性侵傷害被逮，她被外界指責寵兒過度，主動開記者會，全程站著說話、淚崩數度鞠躬道歉，展現最大歉意，也令不少民眾感到心疼。

吸毒夫外遇7年　高島禮子自責不孕「要他去外面生」（圖／翻攝自日網《女性自身》）

▲高島禮子丈夫吸毒，她火速離婚驗毒自清。（圖／翻攝自日網《女性自身》）

高畑淳子26日召開謝罪記者會，忍不住落淚。（圖／翻攝自日網）

▲高畑淳子為兒子涉性侵召開謝罪記者會，淚崩站著道歉。（圖／翻攝自日網）

※藝人引退變普通人，避跟拍住院療養

高畑裕太涉性侵被判不起訴，當時的精神狀態令外界相當憂心，獲釋後以身心不適為由住院治療，且住的病房宛若五星級飯店的房間，因此也被推測是為了躲避媒體緊盯。巧的是山口達也因為涉嫌強吻女高生，除了面對警方調查，更受到外界強烈譴責，引退後也住進同一間醫院療養，投入相當大的醫療費用，一度爆出經濟出狀況的傳聞。

▲▼高畑裕太在女律師陪同下走出警察署。（圖／翻攝自YouTube）

▲高畑裕太獲釋後，隨即住院療養。（圖／翻攝自日網）

※引退後還能復出嗎？

▲成宮寬貴消失螢光幕2年，復出之路露出曙光。（圖／翻攝自日網、推特）

▲成宮寬貴消失螢光幕2年，被鐵粉期待復出。（圖／翻攝自IG／成宮寬貴）

日本藝人宣布引退可以再復出嗎？例如成宮寬貴2016年被密友爆料吸毒，繳出驗尿報告澄清後推出演藝圈，變成普通人移居國外，開IG仍有大批鐵粉追蹤，近2年來不時有復出傳言，原因是過去演出的電視劇《相棒》仍會播出他演過的畫面，被視為復出指標。齊藤由貴被爆和已婚醫生不倫戀，爆紅的演藝事業瞬間重創，原本拍攝的電信廣告因此下架，也辭演大河劇，沈潛將近半年後，又有戲劇演出，醜聞曝光到民眾淡忘，大概需要半年以上的時間沈澱，隨後能否順利重返舞台，也考驗著藝人各方面的實力。

▲貝琪2016年爆不倫戀開記者會，沒想到這場道歉聲明又被爆假哭。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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