范冰冰回歸？　代言眼鏡「廣告影片」外洩爆2月後復出

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星范冰冰先前傳出即將在3月復出，微博上還曝光了數張她為某眼鏡品牌拍攝的宣傳照，即將回歸演藝圈的傳聞鬧得沸沸揚揚，近來網路上又傳出一段她為眼鏡代言的廣告片，她在片中換了多套衣服搭配眼鏡，無論是氣色、狀態看起來都更勝過去，非常漂亮。

▲范冰冰被爆將在3月復出。（圖／翻攝自微博／范冰冰、秒拍）

范冰冰即將復出的消息瘋傳了數月，去年她被拍到現身北京工作室時，就被推測是在為復出準備，擬定工作計劃，當時她並未給出任何回應。早在今年1月就傳出她將於3月復出，甚至有網友截圖爆料，她已經為代言品牌拍攝了一組新的平面廣告，身為代言人廣告已經率先上架。

▲范冰冰代言廣告宣傳照曝光。（圖／翻攝自微博／鵝組兔區爆料）

范冰冰的粉絲「墨蔚冰琰」微博就PO出了一段廣告片，畫面中范冰冰不僅換了多套服裝搭配墨鏡，時而身穿全黑套裝，時而以白色上衣搭配高腰裙子，兩個造型，一個展現她女強人的氣場，另一個則展現出了她的女人味，而該支影片似乎就是一段眼鏡廣告，因此網友也揣測，這將會是她復出的首支廣告片，也將會是她歸來之作，掀起不少熱議，不過稍早「墨蔚冰琰」已經將該影片刪除，並未多說什麼。

▲范冰冰廣告片外洩。（圖／翻攝自秒拍）