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獨家直擊／終極警探摟小23歲妻甜走《異裂》紅毯　混血女星烙中文好驚豔

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

▲《異裂》紐約首映會，卡司全員到齊星光閃閃。（圖／Getty Images）

 主播 簡立喆／紐約報導

《異裂》今天全台上映，北美首映會也同時在紐約舉行，現場眾星雲集，包括《X教授》詹姆斯麥艾維和《神盾局長》山繆傑克森，以及壓軸現身的《終極警探》布魯斯威利，三大好萊塢經典超級英雄齊聚，為這部另類的「精神者聯盟」宇宙電影《異裂》造勢。

63歲的布魯斯威利在美國依舊人氣不減，他和40歲的模特妻子艾瑪海明（Emma Heming）摟著對方甜蜜現身時，當場被記者拱玩親親，布魯斯威利也大方親吻艾瑪的手，引來現場一陣掌聲，兩人不時深情地凝視對方，成為紅毯現場最閃的一對。

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

▼▲63歲的布魯斯威利和小23歲的模特兒妻子艾瑪海明紅毯甜蜜亮相。（圖／AP、Getty Images）

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

紅毯最美嬌點則是22歲的阿根廷和英格蘭混血美女安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），先前在2017年的《分裂》裡面主演被詹姆斯麥艾維綁架的唯一倖存少女讓觀眾留下深刻印象，《異裂》裡面再度回歸，成為詹姆斯麥艾維飾演的人格分裂症患者和瘋狂獸人「野獸」的唯一救贖。

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

▲《異裂》和《分裂》裡的混血女星安雅泰勒喬伊美麗外表和可愛個性擄獲現場媒體和粉絲的心。（圖／記者Eric Hwang攝）

私底下個性熱情活潑的安雅泰勒喬伊也特別透過ETtoday的鏡頭和台灣觀眾打招呼，知道台灣粉絲對她的喜愛，讓她相當開心，表示超想來台灣！還透過鏡頭用中文說「《星光好選喆》星期天晚上八點要收看喔！」，展現十足親民。

▲▼《異裂》紐約首映會。（圖／記者Eric Hwang攝）

▲好萊塢鬼才導演M.奈沙馬蘭也特別透過ETtoday的鏡頭向台灣觀眾打招呼。（圖／記者Eric Hwang攝）

導演M.奈沙馬蘭在接受ETtoday專訪時也表示電影終於要和觀眾見面，心情緊張又興奮：「《驚心動魄》講的是一個平凡警衛卻有不平凡超能力的故事，《分裂》講的是自幼受家暴摧殘，進而衍生出24個人格，尤其是第24個毀滅性人格的「野獸」的故事，而《分裂》則是一個充滿心計，你不曉得他到底在想什麼、絕頂聰明的「玻璃先生」想刷存在感的複雜陰謀，三部電影現在終於串聯起來，講述一個完整的故事。」，M.奈沙馬蘭希望觀眾會喜歡這部最新的驚悚作品，只要票房好，這已經成形的「精神者聯盟」宇宙，不排除會有更多相關作品出現。完整《異裂》專訪及首映會獨家報導，請鎖定1月20日晚間八點首播之《星光好選喆》節目。

▼更多獨家報導，鎖定每個禮拜天晚上八點鐘首播的《星光好選喆》。

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M.奈沙馬蘭, 異裂, 分裂, 布魯斯威利, 詹姆斯麥艾維, 山繆傑克森, 安雅泰勒喬伊, 星光好選喆

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