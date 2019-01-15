《Sky Castle》太夯！尹世雅13年前舊照被挖出驚人外貌

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Sky Castle》可說是近期最夯，最高收視已突破19.2%，即將追平《鬼怪》20.5%，其中飾演主角之一的女星尹世雅，實際年紀已經超過40歲，但在劇中皮膚依舊光滑，更扯的是翻出她13年前劇照，外貌幾乎沒變！

▲《Sky Castle》尹世雅跟13年前長得一模一樣。（圖／翻攝自JTBC、《布拉格戀人》劇照）

尹世雅過去的舊照最近在網路上造成熱議，網友翻出她2005年剛出道的電視劇《布拉格戀人》，在裡面飾演男主角金柱赫的女朋友，後來卻跟別人未婚懷孕。她出道算晚，當時年紀已經27歲，但綁起雙辮子的造型露出V型下巴，十分清純甜美。

對照現年41歲，在《Sky Castle》飾演國會議員千金，剪短頭髮演3個孩子的媽，網友發現她長相幾乎沒變，還有著一笑起來就會露出的深邃酒窩，大讚「完全就是母胎女神」、「典型的初戀女友就是長這樣」、「沒想到13年過去了，《布拉格戀人》就覺得她很美。」

▲尹世雅跟13年前模樣。（圖／《布拉格戀人》劇照）

另外《Sky Castle》已打破有線電視台紀錄，最新第16集平均收視已高達19.243%，根據韓國尼爾森收視機構數據，tvN電視台《鬼怪》含廣告的平均收視為18.680%，排除廣告的全國平均加總收視率則為20.509%，《Sky Castle》極有可能超越，最新一集將在本周四（18日）播出。