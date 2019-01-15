獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

記者李欣容／台北報導

女星黃甄妮在《姊的時代》和朱芷瑩重現「一屋二妻」真實故事，演活小三角色程水晶，讓觀眾印象深刻，黃甄妮今年1月1日加入新東家，成為張棟樑師妹，她結束和三立6年合約，雖心有不捨，但還是決定走出舒適圈。經紀人也向《ETtoday》透露，黃甄妮的歌聲和孫燕姿有幾分相似，未來希望除了演戲之外，也希望能有機會讓她參加戲劇插曲演唱。

▲黃甄妮（左1）在《姊的時代》演出小三走紅。（圖／Facebook／黃甄妮）

黃甄妮2012年以團體「台灣女孩」發展，同年也發行了同名專輯，隔年在《我的自由年代》飾演丁小薇走紅，接著也連接好幾部戲，包括《後菜鳥的燦爛時代》中的江慧心、《極品絕配》裡吳慷仁的妹妹霍廷莉、《真情之家》的傲嬌千金王書莉，以及《高校英雄傳》中的戀愛大師徐婷婷。

▲▼黃甄妮曾飾演過傲嬌千金和可惡小三。（圖／翻攝自YouTube）

雖作品多，角色面向豐富，但經紀人也不諱言：「合約簽在三立，大部分都只能拍三立的戲，她也是想到不同的公司試看看，現在大家會開始知道她是誰，但又不是很確定，希望能找到讓她發揮演技的角色。」

黃甄妮經紀人更進一步解釋：「之前我們公司發了一首歌叫《雨》，有請她來錄音室唱，她聲音跟孫燕姿有點像，有讓我們驚豔，她是會唱歌的人。」未來將會多方發展，若三立有戲找上門也不排斥，坦言雙方都希望黃甄妮更好，2019年才剛開始，她也已有新戲開始洽談。

▲黃甄妮簽新公司，當張棟樑師妹。（圖／Facebook／黃甄妮）