情人節倒數1個月！昆凌想養新寵物「綠鬣蜥」　理由讓人驚呆

記者洪文／台北報導

昆凌去年聖誕節交換禮物，準備了一台藍寶堅尼高性能休旅車送給老公周杰倫，她串通朋友們，讓周杰倫在不知情的情況下，抽到她準備特別驚喜。情人節還剩1個月，周杰倫可以回送她什麼呢？其實她日前在《叱咤風雲》拍片現場曾透露有點想養「綠鬣蜥」當寵物，不過選擇這樣特別的寵物理由讓人有點驚訝。

▲昆凌在聖誕節送給周杰倫藍寶堅尼高性能休旅車。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌IG）



《叱咤風雲》是首部對賽車運動有深刻描寫的作品，昆凌、曹佑寧在片中是青梅竹馬，曹佑寧飾演的杜傑克從高中就暗戀昆凌飾演的莉莉，甚至為了莉莉不惜賭上性命成為一名職業賽車手，但曹佑寧自招一開始沒默契：「一開始排戲我們真的超陌生！」昆凌也認同：「男女主角默契欠佳。」



其實昆凌和曹佑寧早就認識，不過僅在共同朋友的介紹下見過一次，但不太熟。曹佑寧坦言，直到一起上完表演課程後才越來越熟，「上課時感覺到昆凌是個很認真的演員。」昆凌則笑說：「曹佑寧私底下就帥帥的，但是一上戲杜傑克就變得傻傻的，根本戲精。」

▲昆凌、曹佑寧《叱咤風雲》劇照。（圖／創映電影、量能影業提供，以下同）



電影開拍不久，兩人馬上變成好友，昆凌告訴曹佑寧自己想養「綠鬣蜥」當寵物，選擇這樣特別的寵物讓曹佑寧有點驚訝。昆凌笑說：「但我想養吃素的那種！」兩人還開始討論吃素的蜥蜴要吃什麼？曹佑透露，兩人沒在拍戲就會一起打手機遊戲，年紀相仿的兩人在劇組總是大家的開心果。





曹佑寧經常在現場展現球技，傳接球、掃把打擊棒、瞄準垃圾桶投球各種器材都能變成他的玩具，昆凌見狀主動挑起比賽，更爆料：「他（曹佑寧）一開始給我一個非常詭異的笑容，好像在說『你確定要挑戰我？』結果我一球就進了，後來我們打算挑戰同時投球入框，結果從來沒發生。」昆凌說：「沒想到男女主角竟然默契欠佳」，逗笑現場所有工作人員。





曹佑寧和昆凌都最喜歡一場兩人相擁而泣的戲，曹佑寧說：「當下導演其實花了一點時間和我們討論他希望呈現的感覺，畊宏哥也在一旁引導我們，我本來會擔心會不會抓不到導演要的感覺，沒想到我看到她往我這裡走的那個瞬間感覺就來了！我們都很喜歡那場戲的氣氛。」昆凌笑說：「那場戲我們兩個的連結感真的滿強的，才在走位，我們看到對方眼眶都已經濕了。」兩人都非常期待在大銀幕上看到那場感動落淚的片段。





電影《叱咤風雲》由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演，打造專業車輛、賽道、場景、職業賽車專用設備與器材，聚集國際級頂尖影視人才、專業飛車團隊，是亞洲首部對職業賽車有深刻描寫的作品，預計今年上映。