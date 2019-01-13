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薩諾斯《復仇者4》爆「反派→英雄」　血緣背景埋續集關鍵

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）還有4個月才上映，大反派薩諾斯的結局下場成為外界矚目的焦點。現在有網友推測他將如同洛基的方式一樣，由反派惡棍變成英雄（反英雄），特別因為他的血緣背景關係，將是開啟漫威電影宇宙第4階段的關鍵之一。

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薩諾斯。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲薩諾斯是漫威電影宇宙至今最強反派。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

洛基在漫威電影宇宙當中，一直被視為反派惡棍，直到《復仇者聯盟3》才變成壯烈犧牲的英雄。網友瘋傳薩諾斯在《復仇者聯盟4：終局之戰》可能延續洛基的路線，將在結局前轉變成「反英雄」（Anti-Hero）的角色，即爲擁有道德、性格上的反派缺陷，但是能夠做出英雄的行為。

▲▼薩諾斯剛宣布當爸爸，又要當岳父了。（圖／翻攝自喬許布洛林IG、伊登布洛林IG）

▲「薩諾斯」扮演者喬許布洛林不排斥繼續演下去。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

支持這項理論的原因，來自於薩諾斯是永恆族的後裔，而接下來漫威電影宇宙第4階段確定發展《永恆族》，他也可能繼續演出。飾演薩諾斯的喬許布洛林（Josh Brolin）日前受訪曖昧回應，只要漫威需要他，他很樂意繼續演出薩諾斯，但他不知道未來會如何發展，要大家到時候拭目以待。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月26日北美上映。

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 薩諾斯

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