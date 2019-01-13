崔佩儀媽媽聽信神醫喝500元「神仙水」：骨刺長一整排

記者林彥君／台北報導



崔佩儀日前上衛視中文台《一袋女王》，她分享曾聽信別人建議花50萬元，反害媽媽受盡苦頭。媽媽年輕時工作量大，加上年紀大後脊椎不好，看很多醫生也不見好轉。她聽演藝圈朋友聊到社子巷子裡有位脊椎神醫，說服媽媽西醫看不好，改試試看其他方法，她找到神醫的地方，對方幫媽媽把脈後說了句：「有救！」

▲崔佩儀日前上節目分享曾帶媽媽看「神醫」 。（圖／翻攝自Facebook／崔佩儀）

媽媽被帶到地下室，背上被鋪滿綠色青草膏，對方還說敷了之後一輩子不會長骨刺，一敷就敷了快2個小時，對方把膏藥刮掉，媽媽脊椎附近的肌膚有如被火燒過一般滿是通紅，媽媽說，「敷藥的地方很痛，但是腰不痛了。」不過現在崔佩儀回想，當時應該是因為皮膚的痛壓過原先的腰痛，所以媽媽覺得好轉。



上樓後對方開了自製的「神仙水」給媽媽喝，一瓶要價500元，一天要喝3瓶，之後又說媽媽有長短腳，要幫媽媽搥脊椎、拉腳、整骨等。崔佩儀當時剛懷兒子3個月，陪著媽媽看這位「神醫」看了半年，等到她懷孕9個月，再加上當時有SARS，崔佩儀才讓媽媽自己去看病。但看了幾次後發現媽媽脊椎症狀反而更嚴重，崔佩儀帶她去醫院照X光，「發現骨刺長了一整排」，還吃了一堆有的沒的差點把腎吃壞，花了50萬元，驚覺自己害得媽媽活受罪，大嘆道聽塗說花錢找罪受。