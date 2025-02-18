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快訊／黃西田女兒被影射「搶人老公」　首現身正面回應感情狀態

記者蕭采薇／台北報導

黃西田女兒黃露瑤，近日參與大愛劇《生日快樂》演出，過年期間得了A型流感，都在高雄家中休養的她，自嘲說：「也是完成我的願望，可以在家多多陪家人。」然而過年期間，脆上卻也出現疑似影射她是小三的文章，對此黃露瑤正面回應：「那個不是我，上面說的不是我發生的事。」

▲▼大愛劇《生日快樂》首映記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃露瑤出席《生日快樂》首映記者會，提到劇中角色忍不住落淚。（圖／記者呂佳賢攝）

新年期間，脆上有自稱正宮的網友爆料，婚姻遭「黃姓資深藝人的女兒」介入，疑似影射黃露瑤。黃露瑤18日出席大愛劇《生日快樂》記者會，被問及此事，她坦言：「我沒有脆，但也是有一些朋友傳給我看。」但黃露瑤也隨即否認：「那個不是我，上面說的不是我發生的事。」

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▲▼大愛劇《生日快樂》首映記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大愛劇《生日快樂》以安寧病房為背景。（圖／記者呂佳賢攝）

黃露瑤說：「我已經單身三年，目前還沒有出現讓我心動的人，和讓我想往下走的伴侶。」她也笑說，過年期間除了養病，順便也在家陪家人，「結果我爸媽連續三天看到我在家，就問我『怎麼沒有出門？』。」黃露瑤也說，已經不像過去那樣「外貌協會」，透露理想型，「只要乾乾淨淨就好，家人看了也順眼。」

▲女兒黃露瑤(左起)與黃西田跟妻子陳靜子。（圖／民視）

▲黃露瑤（左）是資深藝人黃西田（中）的女兒，右為老婆陳靜子。（圖／民視）

同劇的蔡亘晏，在拍攝期間也得了A型流感，眾人回憶她當時隔離了一週，虛弱到只能躺在床上，連吃飯都是得靠人送到門外。不過由於當時她在台中拍攝，家人也不在身邊，蔡亘晏說：「家人還是會擔心，我們也有視訊，但畢竟我是新時代獨立自主的女性（可以照顧自己）。」

 

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關鍵字

生日快樂, 黃西田, 黃露瑤, 蔡亘晏

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