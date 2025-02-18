劉雨柔孕肚被摸「侵犯的感覺」　親吐無奈：可不可以先問

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年大方認愛職籃球星胡凱翔，今年過年更公開懷孕喜訊，消息曝光後，湧入大批網友寫下祝福。平時會在社群記錄生活的她，今（18）日發文坦言對於在公共場合被觸碰孕肚的不滿，表示有種被侵犯的感覺，「可不可以～就是麻煩～先詢問。」

▲劉雨柔過年期間宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔指出，許多人可能認為輕觸孕婦的肚子能帶來好運，並希望透過這種方式分享快樂。然而，她認為這種行為應該先獲得本人的同意。她強調，未經允許的觸碰讓她感覺如同被侵犯，這種感覺對她來說相當不舒服，「也不是小氣⋯就是說，可能大家都覺得摸摸肚子是好『孕』，分享好運給大家也很好，但可不可以～就是麻煩～先詢問，不要一隻手就突然伸過來摸，媽媽會有一種被侵犯的感覺。」

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▲劉雨柔對於孕肚被摸感到不滿。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

劉雨柔提到，自己對被觸碰時感到特別敏感，可能源於個人不太喜歡被他人接觸，「還是因為我本來就討厭被人觸碰，所以才會特別敏感？！」她認為，即使是出於好意，也該先詢問對方是否接受。貼文曝光後，吸引網友留言討論，不少人紛紛表示認同，「我也不行」、「太沒禮貌了吧」、「突然手伸過去自己摸，莫名奇妙。」