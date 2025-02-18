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侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

記者陳芊秀／綜合報導

女星侯怡君主演民視八點檔《好運來》，戲裡與扮演小三楚萱有多場火爆爭吵的對戲，近日被週刊爆料入戲太深，暴打導致對方受傷。她深夜發文坦言「當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破」，而劉至翰18日上傳影片，片場2女星暴打將近60秒，一刀未剪全播了。

▲▼《好運來》侯怡君暴打小三被指入戲太深。（圖／翻攝自YouTube）

▲《好運來》侯怡君暴打小三被指入戲太深。（圖／翻攝自YouTube）

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劉至翰凌晨發黑底白字「女藝人現場互毆」，並上傳自己拍攝《好運來》的花絮，除了以側拍角度紀錄自己演出的戲份，重頭戲是飯店房間內2男2女爆氣爭吵，倪齊民怒戴綠帽，罵到臉紅脖子粗還被劉至翰反制。侯怡君則是怒打楚萱一巴掌，接著雙方開始抓頭髮、抓衣服瘋狂拉扯，最後兩男幫忙拉開，侯怡君怒氣說台詞：「她不是人，是畜生。」而這段畫面是《好運來》第27集，除了這場飯店開房互毆，另外也上演侯怡君被楚萱掐脖子的激烈場面。

▲▼《好運來》侯怡君暴打小三被指入戲太深，劉至翰PO影片。（圖／翻攝自臉書）

▲劉至翰PO拍片花絮，還原女藝人互毆真相（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

楚萱在《好運來》飾演惡女小三，為了扶正壞事做盡，也時常在戲裡挨打。而劉至翰曾在她貼文留言「好痛痛」，對此她僅回一個皺眉欲哭表情符號，沒有吐露太多情緒，原本部分網友批評她演的太壞，週刊報導曝光後，網友為此來留言「心裡還蠻不捨的，因為楚宣是我蠻喜歡的一個演員。在這裡祝楚宣早日康復」。

▲▼楚萱扮演惡女小三，劉至翰曾留言「好痛痛」，她回一個表情圖示，沒有多說。（圖／翻攝自臉書）

▲楚萱扮演惡女小三，劉至翰曾留言「好痛痛」，她回一個表情圖示，沒有多說。（圖／翻攝自臉書）

侯怡君則是透過社群網站發文表示，拍攝過程中與其他演員的互動，如何在專業的指導下，大家努力避免真實接觸以減少受傷的風險。然而，她表示即便如此謹慎，演出時的高漲情緒仍難免導致一些小意外，並坦言沒發現把楚宣的手抓瘀青，包含自己的臉和嘴巴也不慎被抓傷，「當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破」。

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