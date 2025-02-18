解婕翎「廉價低成本cos」成果超辣！　褲子只有藍色：已經盡力修圖

記者劉宜庭／綜合報導

知名女星兼實況主解婕翎近日在社群平台曬出一系列Cosplay照，模仿經典格鬥遊戲《快打旋風6》（Street Fighter 6）中的性感角色不知火舞，並幽默發文：「廉價低成本Cos，猜得到是誰嗎？褲子只有藍色的，已經盡力修圖了。」

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▲解婕翎Cosplay《快打旋風6》不知火舞。（圖／翻攝自解婕翎IG）



從解婕翎公開的照片可見，她身穿白色細肩背心、粉色運動短褲，搭配高馬尾造型，完美重現不知火舞的招牌形象。她不僅擺出角色動作，甚至在遊戲角色選擇畫面中，模仿不知火舞的各種表情，與遊戲畫面並列對比，還原度極高。

有趣的是，解婕翎特別強調「褲子只有藍色的，已經盡力修圖」，意指為了貼近角色造型，還特地後製調整服裝細節，讓粉絲笑翻。

▲解婕翎連表情都模仿。（圖／翻攝自解婕翎IG）

解婕翎過去曾多次挑戰各種搞笑Cosplay，無論是低成本還原動漫角色，還是精心裝扮遊戲人物，總能引發網友熱烈討論，這次使用低成本的方式Cos，不僅被讚還原度超高，同時也展現火辣身材，令不少人驚呼「這是免費可以看的嗎」、「表情很到位」、「女神福利照」、「第一張是不是犯規了，來人救救我的鼻血」、「低成本，高性感」、「褲子P的非常之好」。

▲解婕翎好身材辣翻網友。（圖／翻攝自解婕翎IG）