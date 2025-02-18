記者吳睿慈／台北報導

韓劇《我的完美秘書》即將迎來大結局，戲劇開播後收視率不斷往上飆，更獲得台灣觀眾熱情支持，在播出平台連續4週奪得影劇館與冠軍。為回饋粉絲的熱情，男主角李浚赫一口答應來台宣傳戲劇，入行18年來海外處女秀獻給台灣，預計在2月18日傍晚6點抵台，並大方邀約粉絲到桃園機場第一航廈接機。《ETtoday》將全程直播抵台現況，準時在線上與粉絲互動。

▲李浚赫2月18日晚間18點10分抵台，《ETtoday》全程直播。（圖／Hami Video提供）

男主角李浚赫來台「出差」，他兌現曾說過想來台的承諾，預計在2月18日傍晚6點10分抵達台灣，展開感謝粉絲支持宣傳行程，片商熱情邀約粉絲到場接機，他預計現身於桃園機場第一航廈接機大廳親切與粉絲打招呼，並在隔天（19日）舉辦「感謝粉絲記者會」活動，讓粉絲有機會一睹男神風采，勢必引起一陣熱潮。

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▲李浚赫2月18日晚間18點10分抵台，《ETtoday》全程直播。（圖／Hami Video提供）



李浚赫新人時期以韓劇《大老婆的反擊》打開知名度，曾演出《城市獵人》、《秘密森林》、《我的完美秘書》、《60天，指定倖存者》等人氣韓劇，參與的電影還有《與神同行》系列、《犯罪都市3》、《12.12：首爾之春》在韓國均突破千萬觀影人次，可說是叫好又叫座的實力派演員代表。

不僅如此，李浚赫此趟訪台記者會將開放40位幸運粉絲到現場應援，《ETtoday》也會即時報導，相關新聞請鎖定「韓星爆爆」、「ETtoday星光雲」。