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獨家／林葉亭：千言萬語道不盡爸爸的慈愛　他是永遠的偶像

記者葉文正／台北報導

藝人林葉亭的爸爸林葉增先生今天舉行告別式，林葉亭今天也悲泣：「今天這場意外來的太突然了，親愛的爸爸，千言萬語說不盡對你感恩與思念，爸爸一路好走謝謝你。」也有感爸爸就是瀟灑地走，從小到大都是林葉亭的偶像。

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭(右二)送爸爸最後一程。（圖／記者周宸亘攝）

今天告別式現場，也播放林葉增先生慶生的畫面，讓親友們回顧他這多年來的生活點滴，林葉亭說：「從小到大我最崇拜就是爸爸，從小到大，他都是第一名畢業，從新竹省中到大學，爺爺奶奶只是要擔心如何籌錢給爸爸讀書，他也是麻省理工獎學金留學，也是十大傑出工程師。」認為爸爸真的是太優秀，是120分的爸爸。

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▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式-林葉亭，Julie。（圖／記者周宸亘攝）

▲告別式上，林葉亭仍是難忍悲傷。（圖／記者周宸亘攝）

林葉亭也提到，爸爸個性低調勤儉，也很踏實，即使當上總經理，有配車，還是會搭公車上班，並難過表示：「爸爸讓我最感動的一面，就是阿嬤臨終時，醫院要簽同意書，爸爸當時很痛苦，遲遲都簽不下去。」見到爸爸身為人子含悲盡孝的一面，相當令她難忘。

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式-劉景莊Julie。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭好友Julie也到場致意，數度飲泣。（圖／記者周宸亘攝）

林葉亭透露，爸爸的離世，家人可說是從錯愕到接受，也從爸爸身上學到很多人生哲學，很欣慰之前能夠開心陪伴，能吃能睡能爬山，爸爸失智後返老還童真的好可愛，可能爸爸以前太聰明，上帝擔心他，所以降低一點他的智商，爸爸失智後也會拿米餵鴿子，跟媽媽說「我的朋友來了，也進到房間說要去上班，「當我出現在電視上，爸爸也會說她是我們家的人。」對於愛女難以遺忘。

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭讚父親林葉增是120分的爸爸。（圖／記者周宸亘攝）

她也回憶爸爸失智後，會用沒有忘記的詞彙，跟全家溝通，林葉亭說：「他每個眼神，每次都有滿滿的愛，最後我要感謝爸爸，從小到大都讓我們自由發揮，學自己的興趣，做自己愛的工作，默默支持我們，最後千言萬語說不盡爸爸對我們的慈愛，道不盡對爸爸思念，希望你一路好走，安息於西方極樂世界。」

林葉亭也說，「爸爸從來沒有罵過我，從我小時候，他就是一個慈愛的爸爸，尤其退休後，我每周都會見他幾次，爸爸從來沒罵過我，甚至我在叛逆時，我在家會發脾氣，媽媽要罵我，爸爸也會說讓她發洩一下。」

林葉亭稱讚爸爸林葉增是120分的爸爸，「他不記得我名字，可是我出現在電視上，他會說那是我們家的人，而爸爸走的方式比較特別，我認為爸爸就是保持比較神秘的部分，即便有煩惱，也從不跟女兒開口，老師說爸爸自己的靈在安慰自己的靈，他一輩子沒有傷天害理，快要離開人世的話，就會看到自己的親人，我就蠻能接受這說法，本來以為是不好的東西把他帶走，在這些天，我也悟出很多人生的道理，最重要爸爸沒有掛心，我們也放下了。」

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