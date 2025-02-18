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陳曉昔「墓園祭祖熱吻」挨批　為陳妍希怒槓網友：奶奶想看孫媳婦

記者蔡宜芳／綜合報導

陳妍希和大陸男星陳曉在2016年結婚，去年瘋傳婚變，雙方18日證實結束8年婚姻。而陳曉也被挖出在熱戀期和倦怠期的差別，他過去還曾為陳妍希在網路上爆走槓上網友，如今看來不勝唏噓。

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▲陳曉、陳妍希結婚照。（圖／資料照／柴視覺提供）

▲陳曉、陳妍希18日宣布離婚。（圖／資料照／柴視覺提供）

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陳曉在2015年時於法國向陳妍希求婚，後來女方陪他到合肥掃墓，兩人一起向祖先報告喜訊，還在墓園中背後抱接吻。但當時照片流出後，被網友認為「不莊重」，陳妍希也因而遭到砲轟。

▲▼陳曉過去為了保護陳妍希，不惜與隔空與網友開戰。（圖／翻攝自微博／全民星探）

▲陳曉和陳妍希當年在墓園接吻成為話題。（圖／翻攝自微博／全民星探）

為此，陳曉直接在微博發文怒槓狗仔，表達對於祭祖還被偷拍的不滿，「上墳的圖片你拍他幹嘛！最後的一點點你也要拿來賺錢嗎？那是我奶奶！！！求！！！弄死我一個就好了千千萬萬放過我家人！！！以上我說的是客套話。」

接著，陳曉還一一回擊網友的酸言酸語，直說「為了給我奶奶看她最心愛的大孫子有媳婦了！還想咋的」、「我奶奶比你更想看到這一幕」、「看來這位對接吻及其有研究，指點一二可否」，相當保護陳妍希。

▲▼陳曉過去為了保護陳妍希，不惜與隔空與網友開戰。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳曉曾為陳妍希怒槓網友。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼陳曉過去為了保護陳妍希，不惜與隔空與網友開戰。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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