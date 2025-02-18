益智節目爆黑幕！男星錄影「工作人員索要5000」　公開真相：受害不只一人

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（19日）播出「做人不可以這麼自私！太缺德！這樣做真的太沒品」，藝人阿虎曾被節目工作人員討回扣：「參加益智節目拿了獎金，下台要簽收時，有個工作人員跑來說『阿虎，請大家喝飲料吧』，我說沒問題，但他又說『你不用訂，拿5千給我就好』。」阿虎甚至發現受害者不只一人。

▲阿虎益智節目贏獎金被要5千請飲料，事後打聽驚覺「不是唯一受害者」。（圖／中天綜合台提供）

這話讓阿虎聽了很疑惑，於是接著詢問：「因為每一場都有獲勝者，我就問前一場來賓呢？他說都有拿5千出來，我就想說給5千換通告好像蠻划算的，但給了之後，我再也沒去過這節目。」而阿虎事後打聽才發現自己並不是唯一的受害者：「每個在那節目拿過獎金的朋友都有給，1天錄5場，每個人都給5千，你看這個人收回扣收了多少！」

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▲阿虎 。（圖／翻攝自阿虎臉書）



阿虎還碰過惡鄰居：「我的車位靠牆，但停在我隔壁那個人就很沒品，他每次停車都會往我這邊擠，我每次都要從後門下來，因為我只能停斜的，跟他講他還會記仇，譬如把輪胎停在格子裡，車身超出來，我根本停不下去，有一次我不小心A到，他馬上就叫我賠錢。」

而兩人還曾鬧進警局過：「我家對面有家早餐店，他每次來就直接插隊，有一次他剛好插在我前面，我叫他，他用後腦杓對著我說『沒看到我在趕時間喔』，我拍他肩膀再叫他，他就倒在地上說『幫我報警』，警察來時因為店家沒有監視器，我們就到警局做筆錄。」而對方在警局也鬧個不停：「他說他要告我傷害，警察就說人家只是拍你肩膀，他就說那要告我性騷擾，好險早餐店隔壁的店家攝影機還我清白。」





