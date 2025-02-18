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許孟哲飛日考上滑雪教練！　「開心曬證報喜」粉絲搶報名當學生

記者王靖淳／綜合報導

藝人許孟哲今（18）日透過社群發文，興奮地宣布他已正式成為一名滑雪教練，「Hi～有人想要學滑雪嗎？我考上滑雪教練了。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，除了紛紛留言恭喜他之外，也有不少粉絲搶著報名當他的學生。

▲▼許孟哲。（圖／翻攝自Instagram／hmc727.official）

▲許孟哲考到滑雪教練證照。（圖／翻攝自Instagram／hmc727.official）

許孟哲在文中回憶自己約在2005年首次接觸滑雪的經歷，當時他特地前往加拿大，與朋友一起學習滑雪。他坦言自己在還未開始學習滑雪前，就已經衝動地買了一組雪板的趣事，甚至連當地雪具店的店員也覺得他太過衝動，試圖勸阻他。然而，許孟哲表示他內心深知，將來一定會愛上這項運動。

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許孟哲大方分享他學習滑雪的過程，他提到自從學會滑雪後，每年冬季都會獨自帶著雪板四處滑雪。儘管他沒有正式接受過滑雪課程，但透過觀看國外的教學影片和向雪場的高手請教，他逐步提升自己的技巧。他表示，幾年前認識「滑雪中毒者」後，才開始正式接受滑雪訓練，針對高速滑行和亂雪條件進行微調，以精進自己的技術。

▲▼許孟哲。（圖／翻攝自Instagram／hmc727.official）

▲許孟哲分享學滑雪的過程。（圖／翻攝自Instagram／hmc727.official）

許孟哲提到，今年他原計劃帶老婆去日本享受滑雪假期，卻意外接到一位朋友邀他參加滑雪教練課程，因此將這次旅行轉變為考證之旅。他透露，在萬座王子飯店考試當天，由於天氣惡劣，全體考生不得不轉移到輕井澤考試。儘管條件艱難，許孟哲表示他和學員們全數通過考試。他在文末感謝「滑雪中毒者」，以及老婆在整個過程中的陪伴與支持。

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