海選遺珠PK吳東翰　蕭敬騰一聽聲音：第二季直接保送

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（11日）播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。海選遺珠王翊丞與吳東翰進行對決，雖然因緊張沒有展現出最好的狀態，不過能力備受肯定，導師蕭敬騰更說：「第二季就不用海選，直接保送！」

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼海選遺珠王翊丞與吳東翰進行對決。（圖／ETtoday）

吳東翰演唱《憂愁》來迎戰王翊丞《當我想你的時候》。羅志祥認為，踢館選手有些高音沒有達到，相較下，吳東翰的演出相當穩定；林宥嘉則表示，「翊丞今天還是有表現很好的地方，伴奏是非常好的，聲音的拿捏還不錯。東翰可以讓那麼多第一次看你表演的老師肯定你，代表你今天的表現是有目共睹的。」吳東翰最終以4比1的票數獲勝。本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。

▲▼林宥嘉與蕭敬騰都給予王翊丞肯定。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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