呂珍九袒胸長大了！《成為王的男人》自由切換孤傲皇上與光燦戲子

文／艾利斯

好的劇照很重要，可以直接把人抓來追劇。本來對《成為王的男人》沒有興趣，但是在滑tvN臉書的時候發現這張，直接點開預告還有特輯來看！

▲呂珍九飾演皇帝，一開頭就袒胸。（圖／翻攝自tvN臉書）



《成為王的男人》是改編2012年李炳憲主演的電影《雙面君王（中國譯為：光海，成為王的男人）》，這部在當年大鐘獎當中獲得包含最佳男主角共15項獎項，還有第49屆百想藝術大賞的最佳作品。

▲李炳憲飾演的朝鮮光海君。（圖／《雙面君王》劇照）



以光海君為背景，在韓國電視電影作為同類型的題材，第一個會令人想到的電影就是2005年李準基主演的《王的男人》，還有2012年朱智勛主演的《乞丐王子》。電視劇當中，像是《華政》的車勝元、《王的面孔》的徐仁國還有《火之女神井兒》的李相侖，都有在各戲劇當中擔任光海君一角。

改編自著名電影作品成為電視劇的同時，如果照本宣科的翻拍，反而得不到觀眾的讚賞；因此，像是去年的李民基和徐玄振的《愛上變身情人》，就保持電影的主框架，但是在人設與劇情上做了大幅度的調整。

▲韓劇《成為王的男人》改編電影，由呂珍九分飾兩角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《成為王的男人》則是以光海君作為取材，另外也比電影多加了些角色與設定，來豐富電視劇的內容，劇中角色更改名演出，這也是為什麼劇名沒有和電影相同的原因。比較有趣的是，在電影中作為內官出演的張光，這次也作為內官上戲。



而今年才21歲的呂珍九，已經成為光看劇照就會不自覺得被吸引的男主角，再接著追劇的話，絕對會被他厚實的嗓音給迷住，加上本身就自帶演技，如果不排斥韓國歷史劇的話，真的可以考慮進場！

▲呂珍九截然不同的兩種演技，精準詮釋角色。（圖／愛奇藝台灣站提供）



PS. 呂珍九只要一上戲就會閃閃發光，頹廢風格完全深得姐姐們的喜愛，已經有褪去青澀走向成熟的感覺。

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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