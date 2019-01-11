曹西平同框「性感女神始祖」：這才是第一名　釣出整排老司機：身材好到爆

記者許皓婷／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）常透過臉書分享生活點滴，他日前在錄製節目時，遇到了多年好友，他更大讚對方才是「性感女神始祖」，讓網友看了直呼認同。

▲曹西平常在臉書分享生活點滴。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

曹西平日前上節目時，碰到多年好友郭靜純，兩人開心自拍留念，他表示女方過去在節目上，都以泳裝打扮現身，他也大讚︰「她才是真正第ㄧ代性感女神。」他更直言：「現在這些算什麼女神，省省吧真的不必了！」而回憶起兩人昔日認識時期，對方還只是個未婚少女，現在轉眼間已為人母，還是節目製作人兼主持人。

最後曹西平也感性地像郭靜純告白：「妳在我眼裡永遠都是最辣的女神，其他這些人不用跟妳比了，我是說真的，叫性感女神始祖不為過。」讓網友看了直呼認同，紛紛留言：「曹大哥說得對極了」、「當年去打工洗廁所就是為了買她的花花公子」、「她剛出道時我還以爲是國外回來的，身材好到爆表」。

▲曹西平大讚郭靜純是「性感女神始祖」。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）



其實，郭靜純19歲就以模特兒身分出道，身材火辣的她，不但曾是雜誌《花花公子》的首位華人封面女郎，還曾推出過全裸寫真集，轟動一時，更被封為「台灣90年代性感女神」，現在47歲的她，仍保養得宜，完全看不出已是2個孩子的媽。

▲郭靜純是「90年代性感女神」代表。（圖／翻攝自Facebook／郭靜純）

【曹西平FB全文】

她才是真正第ㄧ代性感女神

天天泳裝跟大家相見

你們現在這些算什麼女神

省省吧真的不必了

這些人應該叫女省

（省省吧不配叫神字輩）

靜純老遠就叫曹哥來了嗎

我說我在這

來來來張自拍

（四哥拿手機自拍）

哈哈哈我拍的還不錯

認識靜純還是未婚小女生

ㄧ轉眼是製作人也是主持人，

更是辣媽虎媽頭銜很多，

你我不會說好聽話朋友就是朋友，

雖然不常聯絡但是有事情大家都會跳出來相挺的

（篤霖也ㄧ樣）

來電50的好交情ㄧ直持續到現在

每次節目上無話不談的笑聲不斷，

你我篤霖我們的趣事還真是多哈哈哈，

妳的重要人生日子大家也都從國外回來參加婚禮，

這就可以知道是什麼樣子的好交情，

妳在我眼裡永遠都是最辣的女神，

其他這些人不用跟妳比了我是說真的，

叫性感女神始祖不為過

每次妳穿好泳裝準備要錄影

我都很壞把妳推到游泳池去哈哈哈

讓妳的妝都花掉了白畫了

很抱歉

不推妳下游泳池導播怎麼會有畫面拍到妳，

穿這麼性感的泳裝只是妝花掉了

這麼多年希望妳不要記恨我

哈哈哈

篤霖也有參與其中他也是共謀，

不希望妳孩子們叫我ㄚ伯

不能接受

不可以接受

哈哈哈

永遠愛妳❤

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