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理科太太認「曾想跟老公離婚」　否認婚前一夜情…下秒瞬間打臉！

記者許皓婷／綜合報導

網路紅人「理科太太」（陳映彤）以面癱表情配上平淡語氣，在2018年的YouTuber界殺出一條血路，短短87天內就火速竄紅。她近日上「聖結石」的頻道，不但爆料自己曾經想和先生離婚，更大方回答是否有過婚前一夜情等辛辣問題。

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲「理科太太」和老公「理科先生」。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太近期上聖結石的頻道，接受測謊單元，當被問到「結婚到現在，有沒有那麼一刻，想跟老公離婚」時，她尷尬地笑說：「有！」讓一旁的聖結石直呼：「完了好尷尬。」她也解釋是因為當時正在經歷產後憂鬱，跟先生吵架時，才萌生過離婚念頭，她也直言：「我忘了吵什麼。」表示只是因為一些大不了的事。

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太更透露如果理科先生看到這一集的話，一定會超級傻眼，她表示：「因為他是不容許有離婚這件事情。」當被問到「是否有婆媳問題」時，她則直接回應沒有，更表示婆婆和公公都超愛自己，可見一家人的好感情。

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太表示自己沒有婆媳問題。（圖／翻攝自YouTube）

理科太太更被聖結石詢問「婚前是否有過一夜情」，她回應「沒有」後，卻沒通過測謊，讓她無奈不已，更表示自己是被激怒，並要求重測，第二次的結果才順利過關，她更大方分享感情觀，認為要經過長期的觀察，才有辦法進到下一步。

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太接受「婚前一夜情」測謊。（圖／翻攝自YouTube）

而理科太太2018年6月開台，當初只花了87天就爆紅，奪下「ELLE最具風格Youtuber」及「2018Youtuber快速竄紅創作者」，頻道目前已超過69萬人訂閱，她近來更積極和演藝圈名人合拍影片，受到大票網友喜愛。

▲理科太太曾想跟老公離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲理科太太和老公理科先生育有一子。（圖／翻攝自IG／理科太太）

▼理科太太上聖結石頻道。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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