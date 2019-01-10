《康熙》最帥消防員柏翰離職！　拍「剪短髮影片」粉絲暴動了

記者李湘文／綜合報導

帥哥消防員陳柏翰因長相酷似吳尊，2015年曾受邀上《康熙來了》，不僅被主持人小S評為「近半年來看過最帥的男生」，還因此有了「楊梅吳尊」的封號，一夕爆紅。他在去年辭掉消防員一職，進入研究所進修，課餘時間也經營YouTube，最近上傳自己剪髮的影片，新髮型讓女粉絲又暴動啦！

▲陳柏翰先前以消防員身分在《康熙》爆紅。（圖／翻攝自臉書／柏翰 Brycen）

▲陳柏翰現在離職就讀研究所。（圖／翻攝自臉書／柏翰 Brycen）

陳柏翰透露，因為被朋友和粉絲指出頭髮太長，所以最近隨機找了一家理髮店，將剪髮的過程錄下來，在9日上傳YouTube。他大膽剃掉側邊頭髮，連瀏海也剪得短短的，最後讓造型師抓起來，自己滿意表示：「全部都被剪短了，感覺真不錯。」並表示之後會用這個造型拍新影片。

▲陳柏翰PO出理髮影片。（圖／翻攝自YouTube／昨天的明天是今天）

影片曝光後，不少粉絲都對陳柏翰新髮型驚豔，熱情留言「已愛上」、「天啊好帥」、「新髮型駕馭得很好啊」、「男生還是短髮好看」、「這才是柏翰啊！帥」；也有人笑說，不管剪什麼髮型，其實陳柏翰本身的顏值才是真理，「人帥，剪什麼髮型都好看」。

▲陳柏翰公開新髮型。（圖／翻攝自YouTube／昨天的明天是今天）

陳柏翰先前在《康熙來了》爆紅，接拍好幾支廣告，但並沒有因此進入演藝圈，而是堅守消防員崗位，直到去年9月為了唸研究所，才暫停從事5年的工作。他坦言，自己也不曉得這個決定是不是最好的，但還是想趁現在多學習不同的東西，課餘時間也嘗試剪輯影片，跟大家分享日常生活。