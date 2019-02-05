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專訪／日本女藝人獨愛炎亞綸！「3部總裁戲」中文神進步

記者關韶文／專訪

日本AKB48海外姐妹團Team TP發行首張單曲《勇往直前》，23日舉行發片記者會，12位成員在台上一連唱跳2首歌曲，台下男性粉絲嗨到狂歡呼。當中日籍成員阿部瑪利亞中文流利，被問到平時是如何訓練中文，她語出驚人，「我都看炎亞綸的戲！」

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48 Team TP在台灣出道（左起：品涵、阿部瑪利亞、陳詩雅）。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

日籍成員阿部瑪利亞透露，自己的粉絲喜歡她「S」，看到她的長腿時會說「請踢我」，她則叫男粉蹲下，作勢要踢他，笑說：「我的粉絲喜歡被欺負。」不過私下的她卻喜歡總裁戲碼，更因為連續看了三部偶像劇，愛上劇中的男主角炎亞綸。

現年23歲的阿部瑪利亞，來台灣發展後才開始學中文，對她來說最困難的是，學校老師並不會日文，因此她用「英文學中文」，難度倍增。被問到如何練習最有效，她害羞表示，「我喜歡看台灣的連續劇，還買了日文字幕的DVD。」在記者追問下，她才緩緩說出，「我喜歡總裁的角色，我喜歡炎亞綸。」

▲炎亞綸放閃曾之喬。（圖／翻攝自《後菜鳥的燦爛時代》臉書）

▲▼炎亞綸總裁形象吸引不少人。（圖／翻攝自《後菜鳥的燦爛時代》臉書／LINE TV）

▲炎亞綸在《後菜鳥》稱讚完美女秘書「妳很像一部X光機」。（圖／翻攝自LINE TV）

阿部瑪利亞先是看到一部《後菜鳥的燦爛時代》，她認為劇中「總裁角色」很帥，上網一查後才知道炎亞綸，最後一口氣把《愛上兩個我》、《就是要你愛上我》全看完，因此中文進步神速。

聽到阿部瑪利亞喜歡炎亞綸後，記者透露炎亞綸綽號也是「阿布」，阿部瑪利亞害羞尖叫，「是命運嗎？」超自然的反應，果然是鐵粉。值得一提的是，阿部瑪利亞有次經過三創，看見炎亞綸的大型看板開心合影，沒想到隔天炎亞綸就在該場地辦活動，她為此「錯過」難過了許久。

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48 Team TP終於圓夢發行EP。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

至於未來有沒有考慮交台灣男友，阿部瑪利亞笑說，「大家都說練中文交男友最快，我則希望未來可以交台灣男朋友，因為我在捷運站等車，每次都看到女生很常罵人，男生都會道歉，因為日本男生不會道歉。」阿部瑪利亞神邏輯笑翻眾人，不過在記者追問下，她坦言「在家上演總裁戲碼，還是可以！」

AKB48 Team TP成員各個有特色，團長則是23歲陳詩雅，小時候曾參與《愛殺十七》演出，回憶當時印象最深刻的戲碼，陳詩雅則表示，「有一場我和我雙胞胎妹妹在游泳池旁打架的戲，打完要跌下去！」

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳子鴻接手經營AKB48 Team TP。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AKB48 TeamTP專訪。（圖／記者林敬旻攝）

幽默的是，陳詩雅臉上有一顆大痣，拍攝時為了劇情需求，必須要用遮瑕蓋掉，到了拍攝後期，導演直接要妹妹一次演兩個角色，「有時候我真的都不用演，還有一次是旋轉木馬，我妹就在上面轉一天，我都在下面休息。」

另外一位人氣頗高的則是品涵，現年19歲的她曾為徵選休學，現在終於復學回到五專，被問到爸媽對她的期望，品涵笑說，「他們希望我站上小巨蛋！」從2015年參加徵選到終於發片，品涵開心圓夢，希望未來能有更多好的作品和表演機會。

AKB48 Team TP在陳子鴻接手後，在2018年底終於發行首張EP，商演邀約不斷，雖然不同地區都有「AKB48姐妹團」，但陳子鴻對他們期許頗高，並充滿信心對他們喊話，「希望你們可以成為最厲害的！」

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AKB48 Team TP, 阿部瑪利亞, 炎亞綸

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