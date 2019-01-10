紅髮艾德來了！4月連假第一天桃園開唱　寵粉「全場實名制」防黃牛

記者蕭采薇／台北報導

英國新生代創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）曾於2017年宣布當年10月來台開唱，卻因為騎車摔傷導致雙手骨折，不得已只好取消演出，令歌迷們相當難過。休養過後，10日紅髮艾德宣布，將在今年4月重啟亞洲巡迴，首場演出就在台灣。

▲紅髮艾德（Ed Sheeran）將於清明連假第一天來台開唱。（圖／CFP）

紅髮艾德將於4月至5月期間展開《DIVIDE WORLD TOUR 2019》亞洲巡迴演唱會，在先前陸續公告的東京、首爾、大阪、新加坡、曼谷、雅加達等站後，台灣歌迷也終於等到好消息。紅髮艾德將於4月4日清明連假的第一天，在桃園市立田徑場開唱。

▲紅髮艾德（Ed Sheeran）將於清明連假第一天來台開唱。（圖／CFP）

位置選在桃園市立田徑場，是為完整呈現紅髮艾德演出，必須是體育場規模的場地讓樂迷們一起沉浸在環場的歌聲中。主辦單位表示，由於是假日，不管是學生還是上班族都有充裕的時間可以前往會場。

▲紅髮艾德（Ed Sheeran）將於清明連假第一天來台開唱。（圖／CFP）



紅髮艾德演出勢必將造成搶票風潮，主辦單位表示：「紅髮艾德及其團隊對於任何不當二手票券交易，仍採取嚴格立場。為阻止二手票券買賣、漫天喊價和幾乎是搶劫歌迷般的搭價惡行，本活動將採實名制，即每張門票一律都將印上購票者姓名。入場時，門票上列印之姓名，須與現場出示的有效證件一致。」門票將於1月20日中午12點在玫瑰大眾娛樂售票開賣，詳情請洽主辦單位邦艾波醍臉書粉絲團。

Ed Sheeran Divide World Tour 2019 Taoyuan

演出日期：2019/04/04(四)

演出時間：19:00

演出地點：桃園市立田徑場

票價：搖滾區NTD6000、5000、4000

看台區(不對號入座) NTD3000、2000、1500

身心障礙優惠票 NTD3000

門票啟售：2019/01/20(日) 12:00

售票系統：玫瑰大眾娛樂售票

購票網址：https://iticket.gmusic.com.tw

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