唐綺陽「直播器材水電工」是音樂家！　竟發過10張專輯

▲V.K克發行過10張專輯，還是唐綺陽好友。（圖／小巨人音樂國際提供）



記者關韶文／台北報導

｢流行鋼琴界的周杰倫」V.K克發行了出道10周年紀念專輯《光 無盡墜落的美麗》，出道十年，曾經發過四張演奏專輯、開過多場大型巡迴演奏會並場場爆滿的V.K克，是華人演奏樂壇中著名的作曲鋼琴演奏家，而他的音樂更曾吸引星座國師唐綺陽的關注。

把V.K克領進戲劇電影配樂產業的陳玉珊導演，可說是V.K克在流行音樂生涯的｢貴人」，當初因為聽到V.K克在當時的人氣網站｢無名小站」上的創作《花水月》，讓她決心力挺V.K克擔任《蘭陵王》的片尾曲製作人；V.K克表示：｢其實當時這首《花水月》就是《手掌心》的前身名字，因為這首歌在無名小站很紅，除了讓我後來有機會以自己個人專輯出道，還被玉珊姐聽到而被提拔。因為她的關係讓我獲得很多幫忙，除了陸續接到許多戲劇電影配樂工作邀約，讓我有機會跟大牌歌手合作，而且當時因為《手掌心》爆紅，讓我有機會在《蘭陵王》的發布會上表演，而且還在丁噹的《手掌心》MV中露臉！真的很感謝玉珊姐！」

▲▼V.K克展開巡迴演奏會。（圖／小巨人音樂國際提供）

隨著演奏專輯發行順遂，V.K克也自己著手籌辦演奏會，而且規模也逐年越辦越盛大；從2010年台北中山堂的數百人，到2013年國家音樂廳的兩千人，緊接著，2015年吸引知名娛樂公司主動幫他辦演奏會，征服了三千人的台北國際會議中心；前年更獲大陸經紀公司青睞協助募資的他，首次在大陸各省舉行個人首度大型巡迴演奏會掀起一陣「V.K旋風」。

值得一提的是，每辦演奏會都幾乎場場爆滿的V.K克，三年前的TICC演奏會上還吸引了星座國師唐綺陽前來欣賞成為座上賓，同樣都是天蠍座還是北藝大學姊、學弟，V.K克還意外成為唐綺陽的｢網路設備水電工」為她架設直播器材；V.K克笑說：｢嚴格說起來我算宅男，常愛在家弄網路一些設備器材，後來綺陽學姐知道後，當時剛開始做直播節目的她對於這些錄音器材很好奇，於是就意外搭起我們之間的話題！」全新亞洲巡演《時空漣漪》演奏會，將於1/19、1/20在台北、台中、高雄登場。