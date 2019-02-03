賴琳恩9年未在尪面前ＯＯ⋯張菲媳：老公天天尿我身上　維持熱戀3夫妻

記者劉宜庭／綜合報導

許多人心中難免都嚮往著，和相愛的人攜手步入結婚禮堂，一起進入人生中的下個階段，然而其實結婚後，要共同面對的考驗更多，在這個號稱誘惑最多演藝圈中，仍有許多明星婚後依然維持熱戀般的情感，讓人羨慕不已。

一、賴琳恩＆陳乃榮



▲陳乃榮、賴琳恩感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自陳乃榮、賴琳恩臉書／賴琳恩Instagram）



賴琳恩和老公陳乃榮2人從相識到結婚已長達9年，感情依舊甜蜜如初，小倆口日前大方公開夫妻倆私下相處，除了共同的興趣及話題維繫感情外，最重要的是，要給彼此空間，2人也一致認同「神秘感」的重要性。她解釋：「老公就像是我最好的朋友，我們無話不談，就算已是夫妻了，還是要保持形象。」陳乃榮則舉例，「相處9年了，我從來沒看過她挖鼻孔。」

原來，賴琳恩不管是在外還是在家，都維持女神形象，從不在老公面前放屁、挖鼻孔，甚至打嗝也不行，「大家覺得在一起久了，可以隨便，我不喜歡這樣。」陳乃榮也受到老婆影響，不會在她面前放屁，「萬一在餐桌上忽然不小心打嗝，我也會馬上說Excuse me。」

二、謝和弦＆Keanna

▲謝和弦和Keanna從交往到結婚已相戀7年。（圖／資料照／華納提供、翻攝自Instagram／Keanna）

台荷混血Keanna（KT）與謝和弦（阿扣、R-chord）從交往到結婚，已經相戀7年，過去被問到維持熱戀的方法，她表示，維持外在是最基本的，為了保持美感，放屁、打嗝和上廁所，是從不在老公面前做的事情。除此之外，她也建議，要經常製造生活情趣，並且不吝嗇地誇獎對方，如果吵架的話，睡前一定要和好，最重要的是要常常聊天。

謝和弦坦言，真的沒看過沒形象的老婆，「她真的沒在我面前放屁、打嗝，挖鼻孔、上廁所都沒有，都會突然消失，或在我聽音樂、不注意她的時候，默默完成那件事。」被問到是否有勸過老婆放鬆一點？他說有，「沒辦法啊，她可能要當仙女。我都會在她面前放屁，有研究報導說聞屁味可以抗癌，應該是英國研究啦，通常幹話都是英國研究。」但老婆常在他面前素顏，「她素顏超正，比化妝還正。」至於自己的保鮮秘訣？他則甜蜜表示：「寫歌給她，讓她回到談戀愛的感覺。」

三、翁馨儀＆張少懷

▲翁馨儀先前曾大方分享夫妻間特別的情趣：「老公天天尿我身上。」（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）



翁馨儀2013年與張菲兒子張少懷結婚後，生下一對子女，經常在網路上分享生活點滴，面對眾人好奇，夫妻倆是如何維持感情的？她日前曾發文透露：「讓彼此開心大笑就是最好的方法。」讓人驚訝的是，她當時舉出自身例子，「老公不知道哪學來的情趣，從泰國到現在我們都一起洗澡，然後老公天天尿尿在我身上，明明這麼噁心……但我竟然還笑得出來。」為此，她忍不住自嘲笑說，「我想這就是真愛吧！」

不過，翁馨儀也說，雖然明明被尿了許多次，至今依然會只不住地尖叫，她無奈表示：「我只能說被尿的感覺無法習慣。」