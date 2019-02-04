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蕭敬騰師妹回美抱母哭：別送我回去！　險退演藝圈..逼哭經紀人

記者盧薇淩／專訪

一個雙魚座的美籍華裔女生，情緒浪漫「易感」，在人前總樂觀地笑著，內心卻藏著孤獨；有著鋼鐵般的意志，一開口充滿磁性的嗓音，總能一秒勾住觀眾視線。她是Erika，18歲獨自來台參加《超級星光大道》拿下第五名，隨後被蕭敬騰經紀人Summer簽下，就此展開艱辛又充滿挑戰的歌唱路。來台後的顛簸，讓她曾哭著回美國，嚷著要跟Summer解約，宛如吹氣到近乎飽滿的氣球瞬間爆炸：「我不想唱歌了！」

▲▼蕭敬騰師妹ERIKA專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲Erika 18歲參加《超級星光大道》。（圖／記者季相儒攝）

Erika 18歲參加第七屆《超級星光大道》拿下第五名，隨後被Summer簽下，成為蕭敬騰師妹。為了當歌手，她從美國獨自來台，怕荒廢學業，她成功考取台藝大戲劇系，不過人生地不熟，親戚又住在台中，加上中文不通，她簡直成為「系邊」（系上邊緣人），每天生活單純，上課、打工、回家、運動，她說：「我不敢跟同學講話，回家就是關在房間裡。」

不如一般大學生擁有多采多姿的生活，Erika身上多了歌手身份，不自覺地和同儕築起一道心牆，「當時被一些長輩嚇到，他們說現在的朋友，以後都不會是朋友，甚至可能會利用我。」演藝圈重外表，課後時間都放在瘦身、運動，加上原有的工作及內心孤獨，多重壓力扛肩上，但她總用樂觀、微笑隱藏著，把寂寞憋在心裡。

最嚴重時，甚至突然「人間蒸發」衝上山放空，待一陣子才甘願回家，讓同事常為她擔心，Summer還請來師父到家中作法，驚覺她的住處有不少「好兄弟」，才讓她心思紊亂。

▲▼蕭敬騰師妹ERIKA專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲Erika獨自來台闖蕩音樂路。（圖／記者季相儒攝）

20歲那年寒假，Erika回美國時，抱著媽媽痛哭說：「我不要回台灣了，妳不要把我送回去！」媽媽知道她辛苦，但告訴她，「別辜負了別人的期待！」她含著淚、點了頭，還是撐住走了下去。回想當時，Erika說：「一開始不懂她把我推回來的用意，但後來想開了很多事，想到Summer姐，還有台中的家人，我必須完成這件事。」原來在寒假回美國前，她向Summer提出解約，「當時心裡很挫折、心很亂，Summer姐很驚訝，她沒想到我會放棄，因為我永遠給她很正能量、很開心的樣子，都憋在心裡。」

▲▼蕭敬騰師妹ERIKA專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲Erika曾哭著要向Summer解約。（圖／記者季相儒攝）

後來輾轉得知，Summer聽到她提解約，內心相當難過，Erika說：「我提完（解約）隔天，看到她眼睛腫腫的，可能哭了整晚，我就覺得我做錯事了。」在台灣8年，Summer宛如她在台灣的媽媽，Erika充滿感激地笑說，「她不會一直看著你，不會一直說自己做了多少事，就像土地婆一樣，出事才會出來幫妳處理。」Summer除了替她安排住處，還找了華納同事當室友，並教她應對進退、注意禮貌，被問是否曾經罵過她？Erika說：「只有因為禮貌跟對人的態度不好，她才會罵我。」

▲▼蕭敬騰師妹ERIKA專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲雙魚座的Erika看似開朗，但內心易感又細膩。（圖／記者季相儒攝）

Erika擁有美式風格的大喇喇個性，但其實雙魚座的她心思細膩，容易哭、容易笑，她分析自己的個性，「我不喜歡衝突，我不會跟別人吵架，但我感受很滿，很容易難過、容易生氣，我想要被看到正能量的那面，我想讓大家開心。」這一兩年，她學著把情緒「說出口」，「不是裝的很開心就是正能量，應該是學習跟難過、傷心相處，才是真正的『正面思考』。」她醞釀了2年，日前推出新專輯《天鵝說》，在歌曲中展現了26歲女孩的自信與態度，要做自己生命中最美的天鵝。

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關鍵字

erika, 劉艾立, 蕭敬騰, summer

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