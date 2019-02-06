小小瑜「捐時間」做這件事哭了：人生其實可以有意義點

記者許逸群／台北報導

女星小小瑜（張芯瑜）前陣子抽空擔任創世基金會義工幫忙照顧植物人，以前只懂得捐錢、捐物資的她，首次與患者及其家人近距離接觸，這才讓她曉得，許多人平時關注的事情都變得很渺小，例如哪個明星胖了或瘦了，卻沒什麼人關注過多少家庭面臨沒有盡頭的無助。

▲小小瑜「捐時間」擔任義工。（圖／小小瑜提供）

小小瑜當時負責照顧一名約35歲的植物人，該患者在約10年前因車禍造成腦死。她跟患者的媽媽聊過後才得知，原來他們家中幾乎沒有經濟來源，因不僅照顧植物人每月至少得開銷4萬元，而一家之主也罹患大腸癌，且已轉移到淋巴。

▲小小瑜隨著護理人員幫忙照料植物人。（圖／小小瑜提供）

小小瑜透露，她照顧的這名患者聽得到聲音，但只有右手指能稍微做些反應，「這感覺有多恐怖，能聽到別人的聲音，卻沒辦法回應，非常無助的感覺。」不止對方的媽媽在闡述家中情況時哭了，小小瑜事後也忍不住地濕了眼眶，她難以想像這些家庭的生活有多辛苦。

▲小小瑜表示，除了捐錢以外，他們也需要人力。（圖／小小瑜提供）

「以前不懂，只有親身當義工才了解，突然覺得很多人關注的事情都很無聊，例如藝人胖了還是瘦了，這些事情都變得很渺小。」小小瑜說道，知道自己這個故事難以吸引大家注意，但希望大家可以多關注社會新聞，也呼籲：「不只是捐錢或物資，他們也很需要大家捐時間當義工。」

▲小小瑜在新年期間收到基金會的謝片。（圖／小小瑜提供）

小小瑜在擔任義工時，整天隨著醫護人員幫患者擦乳液、翻身運動與專設輔助器材，也體會到醫護人員的辛勞。經過這樣的經驗，讓她感觸很深：「人生其實可以有意義一點、善良一點。」