女星曬17年前舊照「8巨星絕版同框」　網勾起3大恩怨！

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星鄭希怡近日曬出2001年英皇藝人大舊照，除了有已故歌王羅文站在中間，邊用有眾多當紅藝人，包括王傑、陳奕迅、Twins、謝霆鋒、陳冠希等人，無論當時或現在都是世紀合體，不過眾人在拍完合照之後，挑起了3大恩怨情仇，昔日舊照令網友驚嘆：「很珍貴的回憶哦，有些人可能永遠都不會再同框了！」

▲鄭希怡曬出2001年英皇藝人合照。（圖／翻攝自IG／鄭希怡）

照片中，羅文一手搭肩生前最疼愛的徒弟容祖兒，另一手搭肩「阿Sa」蔡卓妍，還有鍾，還有同屬「Twins」的鍾欣潼，身後是王傑、半蹲的陳奕迅，另一邊前排有謝霆鋒蹲著，最後一排則是陳冠希，眾人和經紀人難得同框，笑容青澀，曬出照片的鄭希怡估計照片有16年，為了好好保存才上傳到網路。

「Twins」的阿嬌和阿Sa在香港是玉女偶像，2008年爆發陳冠希艷照門事件，清純形象一夕破滅，團體活動也因此休止。她暫停演藝工作，2009年3月10日復出，兩人合體回歸再掀人氣，2018年嫁給台灣醫生賴弘國，舉行浪漫婚禮。

謝霆鋒、陳冠希原本是同門好兄弟，老婆張柏芝也捲入豔照門風波，當時夫妻剛迎接第一個兒子出生，2011年決定離婚，兩個兒子跟著媽媽生活。他曾對外表示離婚和陳冠希無關，不過要像舊照這般再度同框，被眾人感嘆難上加難。

王傑在台灣走紅，一度淡出後轉戰香港復出，1999年和英皇簽下10年「死約」，沒想到就此陷入低潮期。他2010年自曝在香港遭人在飲料中下鉛毒導致嗓子沙啞，一度傳出幕後黑手是公司高層，他表示雖知道下毒兇手是誰，但選擇不報警，「如果這個年輕人抓到，在香港他大概也完蛋了，倒不如讓他知道，我知道是他，讓他難過一輩子，內心愧疚一輩子。」

昔日英皇家族的大合照，掀起網友懷念，儘管10多年來眾多恩怨情仇無解，鄭希怡仍一一tag合照中的藝人IG帳號，直說「這張照好珍貴。」

▲鄭希怡直呼照片珍貴。（圖／翻攝自IG／鄭希怡）

▲鄭希怡一一tag照片中的相關藝人、經紀人。（圖／翻攝自IG／鄭希怡）