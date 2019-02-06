想到韓國就讀「語學堂」必讀！4要點作筆記少走冤枉路

文／傑米鹿

2019年南韓打工度假簽證在新年又造成夜排盛況，不少青年對於韓國生活趨之若鶩，也有人會選擇直接在當地學語言，就讀「語學堂」。

▲傑米鹿與一隻阿圓。（圖／傑米鹿提供）

在2016年的年底，我和我的女友，也就是Youtuber「一隻阿圓」，決定一起辭去我們在台灣原有的工作，到韓國展開為期一年的留學生活。這篇文章，想粗略地和大家分享到韓國留學的幾個概念，讓希望到韓國唸語學堂的朋友們，對韓國語學堂有粗略的了解。

說真的，這不是一件容易的事情，許多網路上的資料也會隨著時間的推移而變得不準確。當然不同的區域和不同的學校會有不同的制度，詳細的情形還是需要自己做功課最準確，但這篇可以分享幾個觀念，希望能幫助大家少走點冤枉路。新的一年，如果你有計畫到韓國充實自己，那麼這篇文章，或許會是個起點。

▲韓國西江大學是許多台灣人選擇的熱門語學堂之一。（圖／傑米鹿提供）

1. 決定你要韓國唸書的時間長度

決定你要唸多久絕對是最重要的事情，除了影響你學習韓文的程度外，還會影響到你租房子的選擇、是否要申請外國人登錄證（類似居留證的概念）等等，許多複雜的事情，而是否有登錄證，則會影響到你申辦手機門號的類型（這會影響你可不可以在韓國買實名制的演唱會門票）、幾個月要回台灣一次（回台灣或出境的機票錢規劃），以及你是否可以在韓國合法打工這件事（目前為報名半年以上才能向學校申請打工，而當然如果你有拿到打工度假簽證就另當別論）。

▲西江大學學生證。（圖／傑米鹿提供）

韓國大學的語學堂，就是語言學校的意思，你可以想像成台大或者師大開給外國人的中文學習中心那樣的概念。許多有名的大學都有開設，比方弘益大學、梨花女子大學、西江大學等。這類大學的語學堂課程，通常是3個月為一期，1整年分為春、夏、秋、冬，4期。

2. 外國人登錄證與實名認證的手機門號

韓國發給台灣人的免簽是90天，但如果你要申請外國人登錄證的話，你需要報名6個月或以上的課程，也就是你一次就要報名2學期，你才可以申請登錄證。

那麼登錄證拿來做什麼呢？除了可以讓你不用3個月就出國一次外，我個人認為登錄證最大的功用，就是可以讓你在韓國的手機門號可以申請「實名認證」。韓國許多販賣門票的網站與購物網站，都一定要有「被實名認證的門號」才可以讓你買門票或購物，所以想在韓國追星自己買門票的朋友，有個這樣的手機號碼是必要的。

▲申辦登錄證其實很麻煩，最好先決定要讀多久。（圖／傑米鹿提供）

我的經驗是我先報名了6個月，想說先試試水溫，避免後悔，但我沒想到的是，在韓國要換所謂證件，是非常麻煩的事情，除了要先採用線上登記預約外，整個流程所耗費的時間非常長，對外國人也不是相當友善，整趟下來可能會花上一天的時間，而且每次申請就要花上約台幣2000左右的費用，若你像我一樣，先拿6個月登錄證再做延長，等於時間和費用要花上兩次。因此建議在最初就決定好要待的時間，避免消耗額外的時間與金錢成本。

▲每申辦或延長一次登錄證就要耗費很長時間。（圖／傑米鹿提供）

3. 我該選擇哪間學校？一年內韓文可以學到怎麼樣的程度？

每間學校都有自己的優勢和注重的方向。好比延世大學是注重在閱讀與寫作的部分，但相對的口語部分的練習就比較少，而我選擇的西江大學，則是注重在口說練習方面，每間學校在聽說讀寫的時間分配上都有所不同。用個比方，可能在延世大學唸到5級或6級的學生，到了西江大學的口說程度可能只有3級左右，反之，延世大學3級學生的單字量，可能等同於西江5級的學生。

所以個人建議是，看你學習韓文的動機是什麼？我的出發點是想來這邊和韓國的音樂人、唱片公司有些交流，以便有機會可以和韓國歌手做訪問，以及拍攝YouTube，因此我選擇的是注重口語的西江大學。而若你是以找工作、檢定考試為出發點，那麼就應該考慮選擇注重書面的其他學校。

▲西江大學注重口說，也會在上課時間舉辦各種活動。（圖／傑米鹿提供）

至於我個人的學習成果與經驗是。1級（3個月）的狀況是，只能用不完整的句子做日常溝通，比較難的生活問題無法解決，2至3級（6個月～9個月）的狀況是，當聊到學校教過的主題時，可以勉強與韓國人交流或對話，基本可以應付生活需求。4級（1年）的狀況是，可以申請大學與服務業打工工作，但聊到較難的話題時，還是會有困難。

4. 預算、學費、生活費

基本上，首爾的物價大約是台北的2.5～3倍，最貴的花費會落在外食上。最基本的學生餐廳一餐大約韓幣3800，折合台幣約100塊左右，這是最基礎最基礎的消費，若想吃的有變化一點、好一點，好比吃一餐義大利麵套餐，那麼一餐就花掉近2萬韓幣（約台幣550）也是正常不過的事情。

▲韓國外食費用高，但偶爾還是會跟同學們聚餐聯絡感情。（圖／傑米鹿提供）

至於學費的部分，近年據說不斷調漲，我2017年報名的時候3個月為170萬韓幣，折合台幣約47,000左右，今年已經調成180萬韓幣了。因此我整個年度所估的預算，房租加學費約40萬，其餘生活費為20萬。當然最後一年下來有超標一些，但若想來韓國留學一年，不過太拮据的生活，偶爾可以小奢華或者和同學聚個餐，買幾件衣服等等，我認為60萬左右，是差不多的花費。

結語：

常有人問我這一年後不後悔，或者值不值得。我都會說，我做到了我想完成的事情，達成了我原本的目的，整體來說，我是有收穫的。我的確經營起了我的YouTube頻道，也認識了幾位韓國歌手並和他們做了訪問，和韓國有了更多的關係，更深入地瞭解了韓國音樂與文化。

這一年中也曾在這裡遇過很多人是，雖然報名了語學堂，但每天渾渾噩噩也沒有明確目的，對他們來說，來到韓國更像是一種對原本生活的逃離。當然，我也是，只是若能決定要從韓國帶回去些什麼給自己，我認為會是對自己更有交代的生活方式。

每個人都能給自己一次新的機會，或讓自己有個重新開始的地方，到韓國生活了一年，是對我來說很珍貴的資產和回憶。

▼傑米鹿採訪韓國歌手。（影片來源：YouTube DeerDeer米鹿）

傑米鹿

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