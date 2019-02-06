ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

想到韓國就讀「語學堂」必讀！4要點作筆記少走冤枉路

韓娛報鹿仔 傑米鹿

從KPOP為守備中心出發，讓你速速看懂韓國娛樂圈大小事～

文／傑米鹿

2019年南韓打工度假簽證在新年又造成夜排盛況，不少青年對於韓國生活趨之若鶩，也有人會選擇直接在當地學語言，就讀「語學堂」。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲傑米鹿與一隻阿圓。（圖／傑米鹿提供）

在2016年的年底，我和我的女友，也就是Youtuber「一隻阿圓」，決定一起辭去我們在台灣原有的工作，到韓國展開為期一年的留學生活。這篇文章，想粗略地和大家分享到韓國留學的幾個概念，讓希望到韓國唸語學堂的朋友們，對韓國語學堂有粗略的了解。

說真的，這不是一件容易的事情，許多網路上的資料也會隨著時間的推移而變得不準確。當然不同的區域和不同的學校會有不同的制度，詳細的情形還是需要自己做功課最準確，但這篇可以分享幾個觀念，希望能幫助大家少走點冤枉路。新的一年，如果你有計畫到韓國充實自己，那麼這篇文章，或許會是個起點。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲韓國西江大學是許多台灣人選擇的熱門語學堂之一。（圖／傑米鹿提供）

1. 決定你要韓國唸書的時間長度

決定你要唸多久絕對是最重要的事情，除了影響你學習韓文的程度外，還會影響到你租房子的選擇、是否要申請外國人登錄證（類似居留證的概念）等等，許多複雜的事情，而是否有登錄證，則會影響到你申辦手機門號的類型（這會影響你可不可以在韓國買實名制的演唱會門票）、幾個月要回台灣一次（回台灣或出境的機票錢規劃），以及你是否可以在韓國合法打工這件事（目前為報名半年以上才能向學校申請打工，而當然如果你有拿到打工度假簽證就另當別論）。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲西江大學學生證。（圖／傑米鹿提供）

韓國大學的語學堂，就是語言學校的意思，你可以想像成台大或者師大開給外國人的中文學習中心那樣的概念。許多有名的大學都有開設，比方弘益大學、梨花女子大學、西江大學等。這類大學的語學堂課程，通常是3個月為一期，1整年分為春、夏、秋、冬，4期。

2. 外國人登錄證與實名認證的手機門號

韓國發給台灣人的免簽是90天，但如果你要申請外國人登錄證的話，你需要報名6個月或以上的課程，也就是你一次就要報名2學期，你才可以申請登錄證。

那麼登錄證拿來做什麼呢？除了可以讓你不用3個月就出國一次外，我個人認為登錄證最大的功用，就是可以讓你在韓國的手機門號可以申請「實名認證」。韓國許多販賣門票的網站與購物網站，都一定要有「被實名認證的門號」才可以讓你買門票或購物，所以想在韓國追星自己買門票的朋友，有個這樣的手機號碼是必要的。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲申辦登錄證其實很麻煩，最好先決定要讀多久。（圖／傑米鹿提供）

我的經驗是我先報名了6個月，想說先試試水溫，避免後悔，但我沒想到的是，在韓國要換所謂證件，是非常麻煩的事情，除了要先採用線上登記預約外，整個流程所耗費的時間非常長，對外國人也不是相當友善，整趟下來可能會花上一天的時間，而且每次申請就要花上約台幣2000左右的費用，若你像我一樣，先拿6個月登錄證再做延長，等於時間和費用要花上兩次。因此建議在最初就決定好要待的時間，避免消耗額外的時間與金錢成本。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲每申辦或延長一次登錄證就要耗費很長時間。（圖／傑米鹿提供）

3. 我該選擇哪間學校？一年內韓文可以學到怎麼樣的程度？

每間學校都有自己的優勢和注重的方向。好比延世大學是注重在閱讀與寫作的部分，但相對的口語部分的練習就比較少，而我選擇的西江大學，則是注重在口說練習方面，每間學校在聽說讀寫的時間分配上都有所不同。用個比方，可能在延世大學唸到5級或6級的學生，到了西江大學的口說程度可能只有3級左右，反之，延世大學3級學生的單字量，可能等同於西江5級的學生。

所以個人建議是，看你學習韓文的動機是什麼？我的出發點是想來這邊和韓國的音樂人、唱片公司有些交流，以便有機會可以和韓國歌手做訪問，以及拍攝YouTube，因此我選擇的是注重口語的西江大學。而若你是以找工作、檢定考試為出發點，那麼就應該考慮選擇注重書面的其他學校。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲西江大學注重口說，也會在上課時間舉辦各種活動。（圖／傑米鹿提供）

至於我個人的學習成果與經驗是。1級（3個月）的狀況是，只能用不完整的句子做日常溝通，比較難的生活問題無法解決，2至3級（6個月～9個月）的狀況是，當聊到學校教過的主題時，可以勉強與韓國人交流或對話，基本可以應付生活需求。4級（1年）的狀況是，可以申請大學與服務業打工工作，但聊到較難的話題時，還是會有困難。

4. 預算、學費、生活費

基本上，首爾的物價大約是台北的2.5～3倍，最貴的花費會落在外食上。最基本的學生餐廳一餐大約韓幣3800，折合台幣約100塊左右，這是最基礎最基礎的消費，若想吃的有變化一點、好一點，好比吃一餐義大利麵套餐，那麼一餐就花掉近2萬韓幣（約台幣550）也是正常不過的事情。

▲韓國語學堂留學指南。（圖／傑米鹿提供）

▲韓國外食費用高，但偶爾還是會跟同學們聚餐聯絡感情。（圖／傑米鹿提供）

至於學費的部分，近年據說不斷調漲，我2017年報名的時候3個月為170萬韓幣，折合台幣約47,000左右，今年已經調成180萬韓幣了。因此我整個年度所估的預算，房租加學費約40萬，其餘生活費為20萬。當然最後一年下來有超標一些，但若想來韓國留學一年，不過太拮据的生活，偶爾可以小奢華或者和同學聚個餐，買幾件衣服等等，我認為60萬左右，是差不多的花費。

結語：

常有人問我這一年後不後悔，或者值不值得。我都會說，我做到了我想完成的事情，達成了我原本的目的，整體來說，我是有收穫的。我的確經營起了我的YouTube頻道，也認識了幾位韓國歌手並和他們做了訪問，和韓國有了更多的關係，更深入地瞭解了韓國音樂與文化。

這一年中也曾在這裡遇過很多人是，雖然報名了語學堂，但每天渾渾噩噩也沒有明確目的，對他們來說，來到韓國更像是一種對原本生活的逃離。當然，我也是，只是若能決定要從韓國帶回去些什麼給自己，我認為會是對自己更有交代的生活方式。

每個人都能給自己一次新的機會，或讓自己有個重新開始的地方，到韓國生活了一年，是對我來說很珍貴的資產和回憶。

▼傑米鹿採訪韓國歌手。（影片來源：YouTube DeerDeer米鹿）

傑米鹿

從KPOP為守備中心出發，讓你速速看懂韓國娛樂圈大小事～看更多請到FB社團【KPOP報鹿仔】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多傑米鹿專欄文章

兄弟吵架翔翔「轉身穿鞋」　 黑人傻眼：你要去哪裡！

推薦閱讀

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

6竹科工程師全是極品正妹！　「白肌大眼」顏值爆表…網瘋朝聖：我戀愛了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

語學堂, 韓國, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. T妹「露天裸上身餵奶」挨譙：靠脫養兒！　怒回嗆：極度羞辱母愛
  2. 《海角》大大畢業也失業　笑喊：收入不穩靠夢想撐！
  3. 白癡公主「沒穿內褲」真相！曝私下「特殊癖好」回家就想換掉
  4. 離婚楊冪第一個過年各玩各的！　劉愷威同框《神鵰》最美郭芙
  5. 想到韓國就讀「語學堂」必讀！4要點作筆記少走冤枉路
  6. 被酒店妹搭訕！BCW做工、燒烤「出道前3工作」慘欠6位數卡債
  7. 艾瑪正面對槓館長！痛揭「被性騷主管卻當笑話」　嗆討4證據
  8. 回顧7、8年級生最愛！　七部「經典偶像劇」掀翻拍潮
  9. 《三生三世枕上書》12仙人施法賀年！　迪麗熱巴「兒子」滾出金元寶
  10. 《唐伯虎點秋香》等過年都在看的6部周星馳電影　並非都賀歲片

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366