怕她不懂中文！劉以豪韓、中文貼心當翻譯　金世正：很溫暖

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團gugudan金世正5日在台參加「紅白藝能大賞」除夕節目錄影，首次登上除夕節目，她感動表示，「第一次站到這麼大的舞台，每個人都很照顧我。」度過一次愉快的錄影經驗，尤其是劉以豪盡到待客之道，還用韓、英文與她交談，親切告知她節目流程以及舞台該站在哪裡。

▲金世正來台參加除夕節目錄影。（圖／記者張一中攝）

金世正平時在韓就常看蔡依林的表演影片，這次來到台灣終於見到本人，親眼目睹偶像的霸氣舞台、又會唱歌，她也親自到後台待機室與Jolin見面，「很親切，還笑著跟我一起合照。」錄影氣氛歡樂，她也特地在訪問時提到劉以豪，男方怕她聽不懂中文，主動用英、韓文與她打招呼，還告訴她要站哪裡，當聽見記者糗「以豪韓文好嗎」，她主動替男方緩頰：「有有有，他用簡單的問候跟我說。」

▲▼金世正個性豪爽，被封為大叔。（圖／記者張一中攝）



出道以來就以個性豪爽、大方出名，金世正被粉絲稱為「大叔」，她笑喊：「我們公司不喜歡這個封號，但我無所謂。」訪問間，她重現「大叔」語氣，「啊～真好吃」、「哇～好漂亮」，灑脫行為立刻逗笑所有人。

▲金世正首度以個人身份訪台。（圖／記者張一中攝）



金世正身為隊內最強後盾，她總是展現成熟的一面，帶領團隊共同成長，曾在節目《伽利略：覺醒的宇宙》首度露出脆弱一面，提及2018年想銷毀的影片，她表示：「我個性很灑脫、大剌剌，但是在節目上哭太多了，所以想要把幾個片段刪除。」相當大膽的她，也坦言還是有害怕的東西，「像是蟲子、蚯蚓那種，喔～好噁心。」此次來台行程滿檔，6日在三立錄影結束後返韓，班機不公開。