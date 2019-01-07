孫安佐吃超商微波食品：沒人煮給我吃啊！　IG吐「邊緣人」心聲

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，似乎有意成為Youtuber，平時也常透過Instagram，和粉絲分享生活點滴。近來，他曬出自己的日常午餐，全是在超商買來的微波食品，面對外界關心，他似乎語帶無奈地回說：「沒人煮給我吃啊！」

►更多孫安佐相關新聞請點此

▲孫安佐回台後，常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐上個月時，就曾曬出在超商買的便當、雞腿條和奶茶，當時他透露，「自從回來後，我飲食中的碳水量就不太管了～～。」如今，他又再度曬出午餐日常，依舊是超商的微波食品，不過這次他說，「我覺得這次比較健康一點，因為有豆漿～（還有起司熱狗）。」

▲孫安佐吃超商微波食品引來網友關心。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

儘管如此，仍有網友留言關心，「安佐不要常常吃微波食品，這樣不健康！」他無奈表示，「沒人煮吃的給我啊……。」另外，當被問到「佐哥自己吃飯嗎」，他則嘆回，「對…我是邊緣人。」不過，當有網友向他吐露心事，他則用正面態度給予鼓勵，面對有粉絲表示，「安哥，我期末考爆了求安慰QQ」，他大方回說，「真男人不會在乎這種小事的。」

孫安佐自從2018年12月回到台灣，便開始透過網路跟大家交流，12月26日才剛上傳第一支VLOG，就在短短4天內突破100萬人次觀看，可說是轉型成功的第一步。他原本是獨自剪片，現在跟Ian、啟軒組成3人工作團隊，2日又PO出了第2支VLOG，跟大家分享健身、動漫心得，同樣在1天內就吸引25萬人觀看，關注度超高。

▲孫安佐和好友組成工作團隊。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）